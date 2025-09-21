América remonta y rescata empate como visitante en torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, 20 sep - América, el club más ganador del fútbol mexicano con 16 títulos, remontó el sábado dos goles en contra y empató 2-2 como visitante ante Monterrey en la novena jornada del torneo Apertura.

Los goles de las "Águilas" del América los anotaron el uruguayo Rodrigo Aguirre y Ramón Juárez después de que Fidel Ambriz y el español Sergio Canales habían puesto en ventaja a los "Rayados" de Monterrey.

En el partido disputado en el estadio BBVA de Monterrey, el equipo local tomó la delantera a los 17 minutos cuando Ambriz definió de derecha en el área después de que el portero Luis Ángel Malagón rechazó un remate del argentino Lucas Ocampos en un tiro de esquina.

Canales anotó el segundo gol de Monterrey a los 44 minutos cuando elevó el balón ante la salida de Malagón tras recibir un pase de Ocampos en una jugada de contragolpe.

En la parte complementaria América empezó a tomar el control del partido y generó algunas oportunidades de anotar que el portero uruguayo Santiago Mele evitó que se concretaran.

En los minutos finales del partido, el equipo dirigido por el brasileño André Jardine registró los goles de la igualada.

Aguirre descontó a los 82 minutos con un remate frente a la portería tras recibir un pase del uruguayo Brian Rodríguez, y siete minutos después logró el empate cuando Juárez remató con la cabeza un tiro de esquina enviado desde el sector derecho.

En los otros partidos del sábado, el actual campeón Toluca goleó 3-0 como visitante a Guadalajara con tantos del portugués Paulinho, Jesús Gallardo y Alexis Vega.

Querétaro ganó 2-0 como visitante a Pachuca con goles del uruguayo Santiago Homenchenko y del ecuatoriano Jhojan Julio Palacios.

En tanto, Pumas UNAM y Tigres UANL empataron 1-1. Para el club de la Universidad Nacional Autónoma de México anotó José Juan Macías y para el de la Universidad Autónoma de Nuevo León lo hizo el argentino Ángel Correa.

La jornada se completará el domingo cuando Santos Laguna enfrente al Atlético de San Luis.

En el inicio de la jornada, Cruz Azul registró el viernes su séptimo triunfo consecutivo y asumió el liderato del torneo Apertura tras vencer 3-2 a Bravos de Ciudad Juárez. La "Máquina Celeste" de Cruz Azul llegó a 23 puntos en lo más alto de la tabla general, donde le sigue Monterrey con 22 unidades.

En los otros partidos del viernes, Necaxa ganó 1-0 a Puebla, Tijuana goleó 5-0 a León, mientras que Mazatlán y Tijuana empataron 1-1.

Con información de Reuters