17 de diciembre, 2024 | 11.29 The Best 2024: hora, TV en vivo, streaming online y quiénes son los argentinos Este martes 17 de diciembre se llevará a cabo una nueva edición de la entrega de premios The Best de la FIFA 2024 en la que habrá varios argentinos como protagonistas. Luego del anuncio de la propia entidad con los ternados a fines del mes de noviembre, tendrá lugar esta gala en la que se premiará no sólo a los mejores futbolistas sino también a entrenadores, arqueros, goles y estrellas del fútbol a nivel femenino. El evento en cuestión se desarrollará el Doha, Qatar, país donde justamente la Selección levantó la tercera Copa del Mundo de su historia en el 2022. Lionel Messi y Lionel Scaloni aparecen como las máximas figuras junto a Emiliano "Dibu" Martínez, sumados a Lautaro Martínez y Nicolás Otamendi como los dos veces campeones de América en 2021 y 2024. Sin embargo, no son los únicos ya que en esta edición también estarán Luciano Acosta, Thiago Almada y Germán Cano que son candidatos para quedarse con la estatuilla como el mejor en su posición. Una de las sorpresas fue Walter Bou por un verdadero golazo de chilena jugando para Lanús, que a su vez competirá por el Puskás con Alejandro Garnacho por un tanto convertido por la misma vía con Manchester United ante Everton en la Premier League. Premios The Best y Puskás 2024: quiénes son los argentinos. Lionel Scaloni (mejor entrenador).

Lionel Messi (mejor jugador y mejor delantero).

Emiliano "Dibu" Martínez (mejor arquero).

Nicolás Otamendi (mejor defensor).

Luciano Acosta (mejor mediocampista).

Thiago Almada (mejor mediocampista).

Lautaro Martínez (mejor delantero).

Germán Cano (mejor delantero).

Alejandro Garnacho (premio Puskás por el mejor gol).

Walter Bou (premio Puskás por el mejor gol). Cómo ver la entrega de los premios The Best de la FIFA La gala se llevará a cabo este martes 17 de diciembre desde las 14 horas de nuestro país en el Aspire Academy de Doha, Qatar. La misma contará con la transmisión oficial del canal de la FIFA en el siguiente enlace fifa.com. Este martes 17 de diciembre es la gala de entrega del premio The Best 2024 de la FIFA Qué es el premio The Best de la FIFA El trofeo fue creado en 2016 por la Federación Internacional de Fútbol Asociado tras la ruptura con France Football, ya que históricamente ambos entregaban en conjunto esta distinción personal. Tanto a nivel masculino como femenino, allí se destaca al mejor jugador, al mejor en cada posición de la cancha (arquero, defensor, volante y delantero) y al mejor entrenador del último año. MÁS INFO Selección Argentina Messi podría tener a otro campeón del mundo en Inter Miami Quiénes votan para el premio The Best de la FIFA Todos los entrenadores de las Selecciones Nacionales afiliadas y sus respectivos capitanes.

Los periodistas especializados avalados por la FIFA.

Los hinchas que votan a través de la página web oficial de la FIFA, luego de registrarse, aportan un 50% del total de los sufragios. Sin embargo, esta elección tiene una fecha límite hasta que queden los tres mejores. Una vez terminada dicha votación en la prelista, solamente los DTs, los capitanes y los periodistas definirán al ganador. ¿Cuántos The Best ganó Messi? Lionel se quedó con este premio dos veces: en 2019 y en 2022. Sin embargo, suma siete Balones de Oro de la revista France Football.

