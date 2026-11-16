El fútbol argentino atraviesa un momento de profundo dolor por la muerte de Abel Núñez, un joven talento que perdió la vida luego de recibir un golpe brutal en la cara durante un partido de inferiores. La tragedia ocurrió el jueves pasado en un encuentro de quinta división entre FC Ezeiza y Muñiz.

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El periodista Cristian Rompani, que cubrió ese partido, relató cómo se produjo el accidente. "La pelota no tomó altura y, a tres o cuatro metros, estaba Abel. Le pegó de lleno en la cara. Fue un pelotazo que pocas veces he visto por la violencia con la que impactó. No le dio tiempo a nada", contó Rompani en una entrevista con Radio La Red. Según detalló el comunicador, el defensor de Muñiz intentó despejar el balón desde el fondo en un momento complicado del partido, cuando apenas iban 20 minutos del primer tiempo. "Da la sensación de que la pelota no tomó la altura deseada. El defensor intentó, un poco desesperadamente, sacar la pelota desde el fondo para tomar aire en un partido que se empezaba a complicar".

La fuerza del impacto fue tal que Abel cayó desplomado, con un movimiento similar a un nocaut en boxeo. "La pelota le pegó de lleno a Abel, que cayó desplomado como en un nocaut de un boxeo. Fue un derechazo del defensor, que le dio de frente, algo hacia la izquierda. A partir de ese momento hizo un giro en el aire y cayó boca abajo: nunca pegó con la nuca, ni siquiera al caer", explicó Rompani. El árbitro no dudó en llamar al médico del partido, quien acudió de inmediato para asistir al jugador. "El médico le miraba la cara al chico. Posteriormente me dijo que lo había visto respirar mal", señaló el periodista.

El joven sufrió una fractura de cráneo y fue operado de urgencia, tal como informó FC Ezeiza en un comunicado oficial. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos médicos, Abel Núñez falleció el domingo, dejando una profunda tristeza en el fútbol juvenil. Abel Gamarra Núñez, nacido en 2008, vivía en Ezeiza y se destacaba por su pasión por el deporte. No solo jugaba al fútbol 11 en las inferiores de FC Ezeiza, sino que también participaba en futsal y en la Reserva del club Nueva Estrella, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

Ambos clubes expresaron su dolor por la pérdida y recibieron numerosas muestras de apoyo y condolencias. En señal de duelo, decidieron suspender sus actividades por varios días, reflejando el impacto que causó esta tragedia en la comunidad deportiva.