¿Vuelve? Del Potro subió fotos entrenando y encendió la ilusión

El tenista argentino se mostró ensayando en polvo de ladrillo y podría volver al circuito en 2022.

El tenista Juan Martín Del Potro que no compite desde junio de 2019 subió unas fotos entrenando a su cuenta de Twitter y generó ilusión de una posible vuelta al circuito para 2022. El tandilense había deslizado hace algunos meses la posibilidad de participar del ATP de Buenos Aires en febrero. En once años de carrera el argentino pasó ocho veces por el quirófano contando los problemas de muñeca que tuvo entre 2010 y 2015 y las cuatro operaciones de rodilla derecha a las que se sometió luego de hasta ahora su último partido como profesional en el césped de Queen´s en Londres.

El campeón de Copa Davis en 2016 se encuentra entrenando en las canchas de polvo de ladrillo del Tenis Club Argentino. Además de poner a prueba la rodilla la idea de entrenar en esa superficie puede tener que ver con la gira sudamericana de 2022. “No sé si me conviene volver en un torneo a cinco sets. Hay alternativas. Y en Argentina nunca jugué si no era por Copa Davis. Y allí hay un torneo a principios de año”, expresó Juan Martín en septiembre de este año cuando visitó el US Open y se lo vio peloteando con una leyenda del tenis como el estadounidense John McEnroe.

El tandilense de 33 años solo jugó el ATP de Buenos Aires cuando tenía 17 y empezaba su carrera como profesional en 2006. Aquella vez recibió una invitación de los organizadores del torneo y perdió en la primera rueda ante el español Juan Carlos Ferrero por 6-2, 4-6 y 6-4. Luego siempre que estuvo en actividad priorizó en ese momento del año jugar el ATP de Delray Beach en Estados Unidos sobre cemento, su superficie preferida y en la que mejor rinde. El ATP de Buenos Aires se jurará del 7 al 13 de febrero en el Buenos Aires Lawn Tenis Club. Hay expectativa de poder contar con el argentino campeón del US Open en 2009 ya que Globant, uno de los patrocinadores del tandilense, también es desde hace poco auspiciante del torneo porteño.

Del Potro actualmente se encuentra en el puesto 744 del Ranking ATP y llegó a ser N°3 en 2018. Desde ese año sufre problemas en su rodilla derecha tras una caída que tuvo en un partido contra el croata Borna Coric en el Masters 1000 ATP de Shanghai. En junio de 2019 fue operado por una fractura de la rótula derecha como consecuencia de aquella caída. Luego en enero y septiembre de 2020 se sometió a otras dos intervenciones porque los dolores continuaban. La última intervención fue en marzo de este año con el objetivo de poder jugar los Juegos Olímpicos de Tokio a los que finalmente no pudo asistir.