Tsitsipas invitó a salir a una actriz de una película exitosa en Netflix: "Sería lindo"

Luego de ganar un partido en el Australian Open, el tenista griego Stéfanos Tsitsipas invitó a salir a una famosa actriz que se destaca en una película exitosa en Netflix. El video del momento se viralizó en las redes sociales.

El tenista griego Stéfanos Tsitsipas invitó a salir a una famosa actriz que se destaca en uno de los principales éxitos de Netflix. Luego de ganar un partido en el Australian Open y avanzar de ronda en dicho certamen, el deportista expresó su cariño ante la protagonista de una importante película y no dudó en proponerle una cita. Por supuesto, la manera en la que se expresó generó miles de risas en el Rod Laver Arena, donde eliminó al checo Jiri Lehecka.

La joven a la que Tsitsipas le declaró su amor en pleno estadio es nada más y nada menos que Margot Robbie, quien protagonizó "I, Tonya" en 2017 y está entre las más vistas de la mencionada plataforma. Claro que, lo que no tuvo en cuenta el hombre que ocupa el cuarto puesto del ranking ATP es que está casada hace unos años. Al margen de esto último, el deportista reveló ante miles de almas lo que siente y lo hizo de manera divertida.

"Una de mis actrices favoritas es australiana: Margot Robbie. Sería lindo verla aquí algún día", sostuvo Tsitsipas en pleno diálogo con el ex tenista Jim Courier una vez que culminó el partido. Quien lo entrevistó repreguntó rápidamente: "¿Esto es una invitación oficial a Margot Robbie? Sólo quiero dejar eso muy en claro". A lo que el griego respondió de forma contundente: "Absolutamente".

Más allá de este momento, que llamó la atención de los fanáticos, el deportista habló tanto de su presente como del nivel dentro de la cancha y lo que espera para las semifinales en donde se medirá ante el ruso Karén Jachánov: "Mi mentalidad es diferente. Cuando estoy en la pista, no pienso en cosas negativas. Simplemente salgo y juego. Estoy muy contento de estar en la cancha y de lograr buenos golpes. Toda esta dinámica me dio mucha hambre y me creó muchas ganas de jugar al tenis".

