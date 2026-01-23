Sabalenka y Gauff avanzan en Abierto de Australia, mientras las jóvenes Jovic y Mboko sorprenden

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka reacciona durante su partido de tercera ronda contra la austriaca Anastasia Potapova en el Abierto de Australia, en Melbourne Park, Melbourne, Australia.

La número uno ‍del mundo, Aryna Sabalenka, superó el viernes su primera gran prueba en el Abierto de Australia, al rechazar un serio desafío de Anastasia Potapova y alcanzar la cuarta ronda con una tensa victoria por 7-6(4) y 7-6(7).

En un Grand ‍Slam marcado por las tensiones geopolíticas, Potapova jugó ⁠con Austria tras su reciente cambio de nacionalidad desde Rusia, y representó a la nación centroeuropea con distinción en la Rod Laver Arena.

Con un 4-0 en contra en el segundo set, la número 55 del mundo rompió tres veces el saque de Sabalenka y se adelantó por 6-5, forzando a la bielorrusa a una sorprendente lucha hasta el final en un tie-break en el que Potapova desaprovechó cuatro puntos de set.

"Ha jugado un tenis increíble. Siempre estuve a la defensiva y, para ser honesta, hay días en que simplemente hay que mantenerse ahí y luchar", dijo Sabalenka. "Emocionalmente estaba por todas partes (...) Intentaba calmarme, pero hoy no ha funcionado. Mi cerebro estaba en otra parte, mis brazos iban en otra dirección. De alguna manera, por arte de magia, pude conseguir esta victoria".

Sabalenka, cuatro veces campeona ‌de torneos de Grand Slam, reservó con esta victoria su sexta aparición consecutiva en la cuarta ronda ⁠de Melbourne Park, donde ganó el título de forma consecutiva en 2023-24.

Otra ⁠de las grandes favoritas del torneo, Coco Gauff, pasó a cuarta ronda sin su más ferviente apoyo en el palco de su equipo, una decisión familiar deliberada después de que su padre se mostró demasiado nervioso para ver el partido desde la pista.

La ‍bicampeona de "majors" afirmó que su padre Corey estaba en algún lugar de Melbourne Park mientras superaba a Hailey Baptiste por 3-6, 6-0 y 6-3 en el Margaret Court Arena.

"No, son otras personas las ⁠que me dicen (dónde está)", dijo a los periodistas con una sonrisa. "Sí, ‌la razón es que no puede controlar sus reacciones. No es necesariamente por mí, sino por él. Le dije: 'Tenemos que cortar por lo sano'".

Famosa por acumular dobles faltas, Gauff mejoró su saque en el transcurso del partido contra la número 70 del mundo, y acabó ganando de forma convincente antes de una dura prueba de cuarta ronda contra la decimonovena cabeza de serie, la checa Karolina Muchova.

"Creo que en este momento tengo el movimiento adecuado. Siento que estoy trabajando en las cosas correctas", dijo ‌sobre su saque. "Ahora ‌sólo se trata de intentar borrar viejos demonios y hacerlo de verdad. Afortunadamente, según vaya mejorando con ese golpe, creo que los resultados serán más consistentes, porque no regalaré 20 puntos en un partido por cometer dobles faltas".

La estadounidense Iva Jovic, de 18 años, protagonizó la mayor sorpresa de su joven carrera al derrotar a la séptima cabeza de serie, la italiana Jasmine Paolini, por 6-2 y 7-6(3), logrando así su primera aparición en los ​octavos de final de un Grand Slam .

De esta forma, la 29ª cabeza de serie consiguió su primer triunfo sobre una jugadora del Top 10 y amplió su racha de victorias en el circuito a 10 partidos en 2026.

"Es increíble, he trabajado muy duro para conseguirlo. Llevaba tiempo deseándolo", declaró. "Tuve un par de derrotas duras. Estoy muy contenta de haber superado esa barrera y haber conseguido la victoria hoy"

Esto culminó un día memorable para las adolescentes norteamericanas después de que la canadiense Victoria Mboko, de 19 años, también avanzó con una victoria por 7-6(5), 5-7 y 6-3 sobre la danesa Clara Tauson, alcanzando por primera vez la cuarta ronda de un Grand Slam.

Mboko empezó a llamar ‍la atención el año pasado, cuando se convirtió en la jugadora más joven desde Serena Williams en derrotar a cuatro ganadoras de majors en un torneo en su camino hacia la conquista del Abierto de Canadá en Montreal, y ha seguido impresionando en Australia.

Tras llegar a la final en Adelaida, la victoria de Mboko sobre Tauson supone su mejor resultado en un Grand Slam.

"En cada torneo que juego siempre quiero hacerlo bien. Es mi primera cuarta ronda en un Grand Slam. Es la primera vez que juego el Abierto de Australia. ​Es una experiencia genial", declaró una radiante Mboko a la prensa. "No tenía ninguna expectativa puesta en mí porque nunca había estado aquí. Pero es genial haber jugado tantos partidos en estadios".

Nacida en Estados Unidos de padres que huyeron de los disturbios políticos en la República Democrática ​del Congo, Mboko se trasladó a Canadá de niña y empezó a golpear pelotas en las pistas de tenis de Ontario a los cuatro años. El domingo jugará probablemente en la emblemática Rod Laver Arena contra Sabalenka, primera cabeza de ⁠serie y favorita.

"Nunca he jugado contra una actual número uno del mundo. Va a ser una experiencia diferente", dijo Mboko. "Tampoco he jugado nunca en la pista central de un Grand Slam. Muchas primeras veces. "Es algo que no mucha gente llega a experimentar. Hacerlo el domingo es genial. Demostrar lo que tengo".

Con información de Reuters