Sabalenka supera a Anisimova y se medirá con Rybakina en la definición del WTA Finals

La bielorrusa Aryna Sabalenka celebra la victoria en su partido de semifinales del WTA Finals contra la estadounidense Amanda Anisimova

(Reuters) -La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, superó el viernes a Amanda Anisimova por 6-3, 3-6 y 6-3 y se enfrentará a Elena Rybakina por el título del WTA Finals, el torneo que pone fin a la temporada.

Tras unos primeros compases muy duros, la revancha de la final del Abierto de Estados Unidos de septiembre se decantó a favor de Sabalenka, que se adelantó por 5-3 y aumentó su agresividad desde la línea de fondo para llevarse el primer set en una hora.

La campeona de Flushing Meadows, que había salvado cinco puntos de quiebre antes, se vio en desventaja en el segundo set cuando Anisimova remontó los cuatro primeros juegos y fue cuestión de tiempo que el partido se fuera al tercer parcial.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sabalenka conectó un aluvión de aces para mantener el 3-3 en el tercer set y logró la ruptura decisiva en el siguiente juego con un gran golpe ganador de revés, antes de sobrevivir a algunos momentos de nerviosismo al final para derrotar a su oponente estadounidense.

"Siempre me anima a jugar mi mejor tenis y, sinceramente, no me habría importado perder este partido", dijo Sabalenka.

"Hemos jugado un partido increíble y ambas merecíamos estar en la final. Ha sido una batalla increíble. Estoy muy contenta por haber ganado. Le he dicho a Amanda que debería estar orgullosa de su temporada".

En el primer partido del día, Rybakina había remontado un set en contra para deshacerse de Jessica Pegula por 4-6, 6-4 y 6-3, alcanzando la final con un registro perfecto en el King Saud University Sports Arena y dando un paso más hacia su primer título en el torneo.

Pegula subió la intensidad tras un temprano intercambio de breaks en el primer set, y la subcampeona de 2023 se puso con una ventaja de 4-2 cuando Rybakina mostraba fallos de precisión debido a un problema de hombro sufrido durante su calentamiento del día anterior.

"Ha sido una batalla muy dura (...) Estoy contenta de haber encontrado el camino en el segundo y haberlo ganado en una batalla a tres sets", dijo Rybakina, que añadió que cada uno de sus 15 aces llegó en el momento adecuado.

Con información de Reuters