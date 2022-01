Nadal disipa dudas al más puro estilo de Federer en 2017

Si quedaban dudas sobre el estado físico y la preparación de Rafa Nadal para el Abierto de Australia, el español de 35 años las disipó durante su victoria sobre el también zurdo Denis Shapovalov.

Solo dos victorias separan a Nadal de su 21º título de Grand Slam, pero no muchos habrían apostado por él para conseguir un segundo título en Melbourne Park cuando llegó a Australia a principios de mes.

Después de todo, Nadal empezaba la temporada después de haberse perdido una parte del circuito de 2021 debido a una persistente lesión en el pie que le obligó a saltarse Wimbledon, los Juegos Olímpicos y el Abierto de Estados Unidos, entre otros eventos, y que planteó dudas sobre si volvería a las pistas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por si el problema de la lesión no fuera suficiente, Nadal también contrajo COVID-19 el mes pasado y dijo que sufrió terriblemente durante los primeros cuatro días y que apenas podía moverse.

A pesar de la complicada preparación, Nadal está invicto en nueve partidos, incluido el que disputó por el título en la puesta a punto de Melbourne. El martes superó a un rival 13 años más joven que él en una batalla de cinco sets de cuatro horas y ocho minutos.

Nadal dijo que estaba "destrozado" y agradeció el día extra de descanso antes de enfrentarse al finalista de Wimbledon, el italiano Matteo Berrettini, en las semifinales del viernes.

Su equipo confirmó a Reuters que el español estaba gravemente deshidratado y que había perdido casi cuatro kilos.

"No creo que Rafa sepa realmente lo bien preparado que está", dijo el siete veces ganador de grandes premios y experto en tenis de Eurosport, Mats Wilander.

"Llega a Australia, gana el primer torneo, no sabe realmente cómo va a jugar al mejor de cinco sets, no sabe realmente cómo se va a sentir físicamente".

"Pero lo único que tiene es que sabe que, sea lo que sea lo que tenga en su repertorio, va a utilizar no solo todas las herramientas tácticas, sino que va a invertir emocionalmente en cada decisión".

Otro título del Abierto de Australia para Nadal no solo rompería el empate a tres en la cima del tenis masculino, sino que también lo convertiría en el segundo hombre, después de Novak Djokovic, en ganar cada uno de los cuatro Grand Slams dos veces desde que el deporte se hizo profesional en 1968.

El estadounidense John McEnroe, un ex número uno del mundo que ganó siete grandes torneos, ve reminiscencias de Roger Federer —cuando el gran suizo regresó de una lesión de seis meses de inactividad para ganar el Abierto de Australia 2017— en la campaña de Nadal.

"Justo cuando piensas que a Rafa no le queda nada, se saca un truco de la manga", dijo McEnroe en Eurosport, añadiendo que Nadal llegó a Australia antes de tiempo para practicar los partidos y acostumbrarse al calor. "A mí me parece que Rafa está muy bien".

"Es increíble que haya podido hacer lo que hizo Roger Federer. Roger estuvo fuera durante seis meses hace cinco años - no jugó, estaba lesionado".

"Rafa dijo que no creía que pudiera llegar tan lejos, que no estaba jugando tan bien como los otros jugadores. No me lo creo ni por un segundo".

Con información de Reuters