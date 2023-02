México nombra nuevo equipo tras la negativa de destacados jugadores de disputar la Copa Davis

La Federación Mexicana de Tenis (FMT) aseguró el martes que la eliminatoria de Copa Davis de la próxima semana contra Taiwán sigue en pie a pesar de que destacados tenistas del país se niegan a jugar por diferencias con el organismo.

Los principales tenistas mexicanos emitieron el lunes un comunicado en el que señalaban su descontento con la FMT, debido a problemas como la falta de comunicación y nula planeación.

Encabezados por Santiago González, Alejandro Hernández y Miguel Ángel Reyes-Varela, los jugadores dijeron que no participarían en la eliminatoria del Grupo I que se disputará el 4 y 5 de febrero en Metepec, Estado de México.

La FMT, que nombró a su equipo el martes para enfrentar a Taiwán, dijo que cinco jugadores que firmaron la declaración -Alejandro Hernández, Miguel Ángel Reyes-Varela, Lucas Gómez, Gerardo López y Manuel Sánchez- no eran elegibles para participar de todos modos debido a su clasificación.

"Dichos jugadores no han estado participando consistentemente en un circuito ATP, por lo que no tienen un ranking vigente y su participación no era viable", dijo la FMT.

Reyes-Varela y López estuvieron en el equipo de México que jugó contra Bosnia en septiembre.

El equipo mexicano que jugará contra Taiwán incluye a Alan Rubio, de 23 años, 866 en el ranking de la ATP y César Ramírez, de 33 años, número 1220 del ranking.

Los otros jugadores del equipo son Isaac Arévalo, Mario Alberto Durón, Luciano Alcocer y Armando Sotelo.

Con información de Reuters