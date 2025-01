Luisina Giovaninni ganó el primer título del 2025 en Buenos Aires

En uno de los primeros torneos del 2025, Luisina Giovannini se consagró como la primera campeona nacional de local. Lo hizo al vencer 6-4 y 6-4 a su compatriota la riojana Jazmín Ortenzi en la final del W35 Buenos Aires II.

En una cálida jornada que cerraría dos semanas de acción internacional femenina en el Tenis Club Argentino, la oriunda de Coronel Moldes, Córdoba, se impuso a Ortenzi desplegando un gran tenis y por momentos con mucha autoridad, mostrando una gran madurez dentro de la cancha que no coincide con su corta edad de 18 años.

Rápidamente, Giovannini pasó arriba en el marcador y se puso 5-0. Sin embargo, Ortenzi se recuperó y fue ella quien ganó 4 games seguidos. La entrenada por Gabriela Mosca cerró el primer set y comenzó el segundo chico también con superioridad, 3-0. Desde entonces, a la riojana le costó corriendo desde atrás y, pese a que logró achicar la diferencia, Giovannini no le permitió sacarle su triunfo.

“Estoy muy contenta por la semana. Fue muy especial para mí. En el primer partido parecía que todo se terminaba pero siempre luché hasta el último punto y no me di por vencida”, confesó Giovannini, con plato de campeona en mano, sobre su debut en el torneo ante la italiana Nicole Fossa Huergo, 2° preclasificada, a quien le ganó tras 3:46 hs y varios match point salvados. “Creo que esa fue la clave para poder estar hoy acá. Al ganar ese partido me puse a pensar que tengo nivel para ganarle a este tipo de jugadoras y sabía que podía llegar hasta acá”, concluyó.

Este representa el quinto título y más grande de la ascendente carrera de Luisina, que siempre gritó campeona jugando en su país. Había ganado los W15 de Córdoba en dos ocasiones, Neuquén y Luján entre 2023 y 2024. “Es muy lindo jugar en Argentina, tener a toda tu gente. Tenés un plus por jugar en casa, con tu familia, tu equipo principalmente, que son los que están conmigo día a día. Eso es lo que me inspira a poder jugar y dar lo mejor en cada partido”, explicó.



Por último, quien debutó el año pasado en la Selección Argentina de Tenis en la Zona Americana de Billie Jean King Cup analizó la final y marcó la diferencia con el partido previo que había jugado ante Ortenzi, en la primera ronda del WTA 125K Argentina Open, en el que la chileciteña se llevó el triunfo cómodamente. “Entré a hacer mi juego. No pensé en el partido que jugamos a fin del año pasado porque todos los partidos son diferentes. Hoy pude jugar bien y hacer mi juego. Jugué suelta porque no tenía nada que perder y eso fue lo más importante para hacer lo que hice”, dijo. Giovannini será, a partir de mañana, 462° del ranking. Mientras que Ortenzi alcanzará su máximo histórico, 248°