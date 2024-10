La noticia que ilusiona a Novak Djokovic en el fin de año de tenis

La pelea por la clasificación a la ATP Finals de Turín está al 100% y con la mitad de los cupos otorgados la pelea por la clasificación tiene a varios jugadores que están cerca de clasificarse. Novak Djokovic ahora puede respirar porque Grigor Dimitrov, uno de los que estaban detrás de él, perdió en el ATP500 de Viena.

El búlgaro fue recientemente eliminado por Tomás Machac y, de esta forma, podría haberse quedado afuera del Torneo de Maestros. En este sentido, Novak Djokovic respira porque es uno de los principales competidores del jugador serbio.

No obstante, todavía está en la carrera por la clasificación al Torneo de Maestros de fin de año, y para eso tiene que jugar el Masters 1000 de París-Bercy y, allí, admeás tiene que tener una gran performance. En este sentido, vale decir que Nole Djokovic no lo jugará y, de esta forma, tiene una razón más para clasificar. No obstante, ese torneo estará lleno de

Y esto es una buena noticia para Nole ya que el búlgaro se ubica por debajo de él en la carrera rumbo al Torneo de Maestros. De haber seguido avanzando rondas, hubiese amenazado aún más la posición del serbio en este ranking. Sin embargo, el triunfo del checo le dio respiro a un tenista que ya se sabe, no sumará más unidades hasta Turín, si es que decide participar.

El próximo paso de Grigor Dimitrov en el circuito masculino será en el Masters 1000 de París-Bercy. Allí buscará tener una gran performance para arañar los últimos puestos de clasificación a Italia. Sin embargo, no la tendrá para nada fácil: Stefanos Tsitsipas, Alex de Miñaur y Andrey Rublev siguen en juego esta semana y podrían desplazarlo si es que sacan buenos resultados en la previa al torneo galo.