Kyrgios se disculpa por su arrebato tras la derrota en Indian Wells ante Nadal

El australiano Nick Kyrgios se disculpó por haber perdido los nervios tras su derrota ante Rafa Nadal en Indian Wells y por haber estrellado su raqueta contra el suelo, que luego rebotó y estuvo a punto de golpear a un recogepelotas.

El recogepelotas pudo esquivar el golpe y Kyrgios fue abucheado por el público tras su derrota por 7-6(0) 5-7 6-4 ante el español Nadal el jueves.

"Quiero disculparme con ese chico de la pelota al final del partido", escribió Kyrgios en Instagram. "Fue un accidente y me sentía frustrado al final del partido".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Mi raqueta tomó un rebote loco y nunca fue mi intención. Si alguien sabe quién es ese chico, envíeme un mensaje y le enviaré una raqueta. Me alegro de que esté bien".

Kyrgios localizó al recogepelotas en las redes sociales, que aceptó las disculpas, diciendo que estaba "completamente bien" y que estaba deseando tener una raqueta en sus manos.

Kyrgios, de 26 años, se mostró inicialmente a la defensiva cuando se le preguntó por el incidente tras el partido, y reprochó a un periodista que se centrara en él después de un choque de cuartos de final tan intenso.

"¿Qué quiere que diga al respecto?", dijo. "Obviamente, ¿fue mi intención? No. Porque tiré la raqueta. ¿Tiré la raqueta cerca de él? Aterrizó a un metro de mi pie, rebotó y casi le da".

"Soy humano. Las cosas suceden así. Obviamente fue un rebote muy desafortunado. Creo que si lo hubiera hecho un millón de veces no habría salido así".

Nadal dijo la semana pasada que el deporte necesitaba imponer sanciones más duras para frenar los arrebatos, después de que Alexander Zverev recibiera un año en periodo de prueba —pero no una suspensión inmediata— tras una rabieta llena de improperios en Acapulco.

El campeón olímpico alemán, de 24 años, se disculpó después de que se le impusiera una sanción por "conducta antideportiva" tras golpear su raqueta contra la silla del árbitro e insultarle.

"Como estas situaciones están ocurriendo cada vez más a menudo, probablemente la ATP debería revisar las cosas y tomar decisiones", dijo Nadal tras el partido del jueves.

"No sobre el partido de hoy porque no vi lo que pasó al final, así que no puedo opinar... Espero que no haya pasado nada demasiado malo porque le deseo (a Kyrgios) lo mejor".

Con información de Reuters