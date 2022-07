Kyrgios, finalista de Wimbledon: violencia de género, la guerra con Tsitsipas e insultos

El australiano está atravesando Wimbledon con un escándalo tras otro.

El australiano Nick Kyrgios es una caja de sorpresas. Más allá de su inagotable talento para jugar al tenis, tiene actitudes insólitas que parecieran ser parte de una autoflagelación. Este jueves 7 de julio, dos días después de vencer al chileno Cristian Garín, se supo que el 40° del mundo accedió a la final de Wimbledon tras el retiro de Rafael Nadal por una lección abdominal que sufrió ante Taylor Fritz. En el medio, el excéntrico jugador diestro vivió de todo: fue denunciado por su expareja por violencia de género, tuvo una fuerte disputa con Stefanos Tsitsipas y, como si fuera poco, escupió a un espectador tras finalizar un partido.

La denuncia de violencia de género a Kyrgios

Un día antes del crucial encuentro de cuartos de final ante Garin en Londres, Kyrgios recibió la notificación que debía presentarse a declarar ante la Justicia el 2 de agosto por una supuesta agresión a una exnovia, por un hecho ocurrido a fines del 2021. En diciembre de aquel año, la policía australiana reportó que "un individuo australiano de 27 años está involucrado en un caso de agresión común" y, por tal motivo, en caso de encontrarlo culpable, puede conllevar una pena máxima de dos años de prisión.

"Aunque Kyrgios se ha comprometido en responder a cada una de las acusaciones, el tomarse con seriedad el asunto no justifica una malinterpretación del proceso que él tenga que cumplir. Las acusaciones no son consideradas como un hecho y no es considerado acusado hasta su primera comparecencia", manifestó Pierre Johannessen, abogado de Nick, al periódico Canberra Times.

La guerra con Tsitsipas

Lo que era una relación amistosa, terminó de la peor manera. En el torneo de Halle, Alemania, tanto el griego como el australiano habían compartido fotos juntos y se habían tirado flores. Días después de aquello, Tsitsipas y "The Bad Boy" protagonizaron uno de los partidos más calientes por las cosas que hicieron en el enfrentamiento de tercera ronda de Wimbledon, que tuvo gritos y acusaciones de todos los colores.

Todo comenzó cuando Nick pidió que cambiaran a los jueces de línea por algunos fallos polémicos. A partir de allí, Stefanos comenzó a desesperarse y cayó en la trampa de su rival, algo que suele hacer para desestabilizarlos. Pero la situación terminó de explotar cuando el griego, visiblemente enojado, tiró un pelotazo a la tribuna que casi impacta en un espectador. Al ver la acción, Kyrgios le protestó al juez principal y le exigió que deberían descalificarlo. Para calmar las aguas, Tsitsipas no tuvo mejor idea que intentar pegarle un pelotazo a su rival en medio de un punto.

La victoria fue para el australiano en cuatro sets pero la disputa siguió en los micrófonos luego del partido. "No sé cómo pude haberlo maltratado. Él era el que me tiraba pelotas, el que le dio a un fan en la tribuna, el que sacaba pelotas del estadio. Yo también estaría enojado si perdiera contra alguien dos semanas seguidas", manifestó Kyrgios. Y luego, picante, añadió "Yo caigo bien en el vestuario. Tengo muchos amigos, soy uno de los que mejor cae. Él no. Dejémoslo ahí”. Por su parte, Tsitsipas no se desentendió de lo sucedido y confesó: "Fallé por mucho. Quería que todo esto parara. Alguien tiene que sentarse y hablar con él”. En el circuito acaba de nacer una rivalidad que semanas atrás era inimaginable.

El debut escandaloso en Londres

El debut del australiano en la "Catedral" del tenis mundial tuvo de todo. En un parejo encuentro en el que tuvo que sudar para vencer al británico Paul Jubbs, el número 40° del ranking ATP discutió en reiteradas oportunidades con el juez de silla y hasta le dedicó unas palabras a una jueza de línea. Pero no quedó solo ahí, al finalizar el encuentro, la transmisión oficial del torneo de Londres tomó el momento en el que Nick lanzó un escupitajo hacia una de las tribunas.

Pero no contento con lo que había hecho, el jugador "Aussie" en conferencia de prensa contestó las preguntas mientras comía sushi. Allí, reconoció para quién había sido ese gesto desagradable y expresó el motivo del hecho: "A una de las personas que me faltó al respeto. Sí, sí. No le hubiera hecho eso a alguien que me hubiera apoyado”. Y luego, añadió: "Fue una falta de respeto. Alguien me insultó, me dijo que era una mierda, desde el público. ¿Es eso normal? No. No entiendo por qué ocurre todo el tiempo".