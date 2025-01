Jannick Sinner arrasó a Alexander Zverev y gritó campeón en el Abierto de Australia

Jannik Sinner le ganó a Alexander Zverev y salió campeón del Abierto de Australia.

El joven tenista italiano, Jannik Sinner, se consagró nuevamente campeón del Abierto de Australia, logrando así el tercer Grand Slam de su carrera. En una final disputada en la ciudad de Melbourne, venció al alemán Alexander Zverev por un contundente 6-3, 7-6 y 6-3.

Con tan solo 23 años, Sinner demostró su dominio en la cancha y no le dio oportunidad al número dos del ranking ATP. Zverev, quien venía de perder finales en el US Open (2020) y Roland Garros (2024), no pudo romper su mala racha. El italiano se llevó el 89 por ciento de los puntos disputados con su primer servicio, destacando su solidez en el juego. Sin dudas, Sinner se convirtió en el máximo representante de la nueva generación de tenistas y se perfila como el candidato ideal para ocupar el lugar dejado por las leyendas Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal.

Para llegar a la final, Jannik Sinner tuvo que superar diferentes adversarios. En primera ronda venció a Nicolás Jarry, luego a Tristian Schoolkate en segunda ronda, a Marcos Giron en 16avos, a Holger Rune en los octavos de final, a Álex de Miñaur en los cuartos de final y finalmente a Ben Shelton en la semifinal.

Por su parte, Alexander Zverev también demostró su gran nivel en el torneo. En su camino hacia la final, derrotó a jugadores como Lucas Pouille, Pedro Martínez, Jacob Fearnely, Ugo Humbert, Tommy Paul y Novak Djokovic, quien se retiró del partido por lesión.

Cómo quedó la tabla de campeones del Abierto de Australia tras la consagración de Jannik Sinner

En cuanto a la tabla de campeones del Abierto de Australia, Sinner se suma a una selecta lista de jugadores con dos títulos en este torneo. Sin embargo, y muy por delante, a la cabeza se encuentra Novak Djokovic, con 10 títulos; seguido de Roger Federer y Roy Emerson, ambos con 6. En cambio, el italiano comparte el honor de tener 2 títulos con otros grandes del tenis como Boris Becker, Pete Sampras, Pat O’Hara Wood, Ashley Cooper, entre tantos otros.

La tabla completa de campeones del Abierto de Australia

Novak Djokovic (Serbia): 10 títulos.

Roger Federer (Suiza) / Roy Emerson (Australia): 6.

Jack Crawford (Australia) / Ken Rosewall (Australia) / Andre Agassi (Estados Unidos): 4

Adrian Quist (Australia) / Rod Laver (Australia) / Mats Wilander (Suecia) / James Anderson (Australia): 3.

John Bromwich (Australia) / Rafael Nadal (España) / Stefan Edberg (Suecia) / Iván Lendl (Checoslovaquia) / Frank Sedgman (Australia) / John Newcombe (Australia) / Guillermo Vilas (Argentina) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Rodney Heath (Australia) / Anthony Wilding (Australia) / Pat O’Hara Wood (Australia) Ashley Cooper (Australia) / Johan Kriek (Sudáfrica) / Boris Becker (Alemania) / Jim Courier (Estados Unidos) / Jannik Sinner (Italia): 2.

Horace Rice (Australia) / Gerald Patterson (Australia) / Arthur Ashe (Estados Unidos) / Marat Safin (Rusia) / Ernie Parker (Australia) Fred Perry (Gran Bretaña) / Dinny Pails (Australia) / Ken McGregor (Australia) / Mervyn Rose (Australia) / Lew Hoad (Australia) / Jimmy Connors (Estados Unidos) / Yevgeny Kafelnikov (Rusia) / Fred Alexander (Estados Unidos) / Norman Brookes (Australia) / James Parke (Gran Bretaña) / Arthur O’Hara Wood (Australia) / Gordon Lowe (Gran Bretaña) / Algernon Kingscote (Gran Bretaña) / Rhys Gemmell (Australia) / John Hawkes (Australia) / Jean Borotra (Francia) / Colin Gregory (Gran Bretaña) / Gar Moon (Australia) / Viv McGrath (Australia) / Don Budge (Estados Unidos) / Dick Savitt (Estados Unidos) / Alex Olmedo (Estados Unidos) / William Bowrey (Australia) / Mark Edmondson (Australia) / Roscoe Tanner (Estados Unidos) / Vitas Gerulaitis (Estados Unidos) / Brian Teacher (Estados Unidos) / Petr Korda (República Checa) / Thomas Johansson (Suecia) / Stanislas Wawrinka (Suiza): 1

