Impacto en el tenis argentino por una semana para el olvido en el circuito ATP

El tenis argentino recibió una dura noticia ya que uno de los mejores jugadores del país se quedó afuera del ATP 500 de Basilea y, de esta forma, Argentina cerró una semana negra para el tenis argentino. De esta forma, no pudo sumar ninguna victoria porque Sebastián Báez cayó 7-5 y 6-1 ante Felix Auger - Aliassime.

Báez tuvo un buen primer set, en el que mantuvo la paridad hasta el 5-5, resultado al que llegaron ambos jugadores sin darse oportunidades de quiebre. Pero el canadiense torció el rumbo del encuentro cuando consiguió la ruptura en el servicio de su rival en el duodécimo game, que le permitió llevarse la primera manga por 7-5.

A partir de allí se vio un claro bajón en el nivel del argentino, mientras que Auger-Aliassime salió mucho más confiado y pasó por arriba a Báez en el segundo set, para conseguir un contundente 6-1 y quedarse con la victoria. Con este triunfo, Auger-Aliassime se puso 2-0 en el historial con Béz. El único antecedente databa de la fase de grupos de la Copa Davis 2024, dondé el canadiense ganó también en sets corridos. En la segunda ronda, Auger-Aliassime se las verá con el francés Giovanni Mpetshi Perricard, quien superó por 7-6(4) y 6-3 al australiano James Duckworth.

De esta manera, se termina una semana para el olvido en el tenis argentino, ya que tanto Báez como Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Mariano Navone también cayeron en la primera ronda. Este lunes, en Basilea, Cerúndolo perdió frente al griego Stefanos Tsitsipas en el tie-break de tercer set. A su vez, Etcheverry cayó en sets corridos con el estadounidense Ben Shelton, en un encuentro que involucró una de las mayores polémicas de la semana por un punto que le dieron de manera incorrecta al norteamericano en un momento crucial del primer parcial. Por otra parte, en Viena, Navone sucumbió frente al serbio Miomir Kecmanovic, que avanzó a la segunda ronda tras imponerse por 6-2 y 6-4.

La expectativa por Forlán y el análisis de Federico Coria de su temporada

A sus 45 años, la participación del exatacante generó grandes expectativas en el mundo del tenis, debido a la intriga de cómo será el desempeño del exjugador de Atlético de Madrid en el deporte. Por otro lado, Coria habló de cómo fue su temporada este año: "Tuve un gran arranque de año en la gira sudamericana sacando muchos puntos. Eso hizo que me posicionara en el ranking, porque tenía muchos puntos por defender y saqué muchos más". Luego, dejó en claro cuál era su principal objetivo en la presente campaña sobre su posicionamiento en el ranking ATP: "Eso (su posición en el ranking) me llevó a presionarme de más y me jugó en contra porque no pude sostener esa regularidad. Hoy me encuentro con ganas y fuerzas para poder cerrar la temporada dentro de los 80 mejores del mundo", finalizó el tenista.