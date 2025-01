Fue 13 del mundo, les ganó a los mejores del tenis y anunció su retiro: "No me veo"

Fue 13 del mundo, les ganó a los mejores del tenis y anunció su retiro

Años después de alcanzar el puesto número 13 del ranking ATP, un importante deportista le dijo adiós al tenis en las últimas horas después de una dura derrota en el Australian Open 2025. Sin dudas, la noticia conmocionó a los fanáticos de la disciplina ya que el jugador en cuestión se ganó el cariño de muchos con su manera de ser en el circuito. Sin embargo, más allá de los resultados que obtuvo y lo lejos que llegó ya no está en el primer nivel, por lo que anunció su retiro.

Si bien no habló de fechas -ya que también participa en el dobles del mencionado certamen-, lo cierto es que se alejará de la actividad a la que se dedica desde hace tiempo. Se trata nada más y nada menos que del australiano Nick Kyrgios, quien ante su gente sucumbió contra el británico Jacob Fearnley por 7-6 (3); 6-2 y 7-6 (2). Luego de la caída en el Melbourne Arena, el tenista de ascendencia griega y malaya comunicó su triste decisión y sorprendió al mundo.

"Soy realista. No me veo jugando singles otra vez aquí. El cariño de la gente fue especial y me queda jugar el dobles. Pero he salido a pista porque respeto a los fans y al rival. No sé si volveré aquí, por eso quería salir al estadio sin auriculares y escuchar el calor de la gente", esbozó Kyrgios con respecto a este encuentro en el que se despidió del certamen en su país. A su vez, agradeció al público que hizo fila para verlo jugar y sostuvo que no fue su mejor actuación en casa, la cual sabía que sería difícil por su estado físico.

En cuanto al dobles, aún debe compartir cancha con Athanasios Kokkinakis para enfrentar a la dupla Aleksandar Vukic - James Duckworth por la primera ronda. Si bien aseguró que todavía le queda un año por delante, según sus declaraciones, también es cierto que no está en su plenitud como en otras épocas. Cabe destacar que en su carrera alcanzó una final de Wimbledon en 2022 y ganó el Abierto de Australia en dobles junto a quien hoy es su compañero en el mismo año.

Los grandes logros de Nick Kyrgios en el tenis

Número 13 del ranking mundial en 2016.

7 títulos de ATP.

Final de Wimbledon en singles en 2022.

Campeón del dobles del Abierto de Australia en 2022 junto a su compatriota Thanasi Kokkinakis.

Finalista de Masters 1000 en singles y dobles.

Cómo salieron los argentinos el martes 14 de enero en el Australian Open 2025

Francisco Cerúndolo venció 7/6 (1); 6-3 y 6-2 a Alexander Bublik (Kazajistán).

venció a Alexander Bublik (Kazajistán). Facundo Díaz Acosta venció 6/7 (5); 6-4; 1-6; 6-3 y 6-4 a Zizou Bergs (Bélgica).

a Zizou Bergs (Bélgica). Tomás Etcheverry venció 6-3; 7-5 y 6-1 a Flavio Cobolli (Italia).

a Flavio Cobolli (Italia). Camilo Ugo Carabelli perdió 4-6; 7-6 (3); 6-3; 5-7 y 6-4 con Learner Tien (Estados Unidos).

Learner Tien (Estados Unidos). Francisco Comesaña perdió 6-2; 3-6; 7-6 (4); 4-6 y 6-4 con Daniel Altmaier (Alemania).

Daniel Altmaier (Alemania). Federico Coria perdió 6-3; 6-7 (3); 4-6; 7-5 y 6-1 con Brandon Boyer (Estados Unidos).

con Brandon Boyer (Estados Unidos). Julia Riera perdió 4-6; 7-5 y 6-2 con Beatriz Haddad Maia (Brasil).

con Beatriz Haddad Maia (Brasil). María Lourdes Carlé perdió 6-2 y 6-3 con Amanda Anisimova (Estados Unidos).

Los próximos partidos de los argentinos en el Australian Open 2025