Fritz inicia el ATP Finals con victoria ante Medvedev

El tenista estadounidense Taylor Fritz en acción durante su partido de la fase de grupos contra el ruso Daniil Medvedev por el ATP Finals

El tenista estadounidense Taylor Fritz ganó su primer partido en la fase de grupos del ATP Finals al imponerse el domingo a Daniil Medvedev por 6-4 y 6-3, después de que el ruso perdió la calma.

Medvedev, que fue campeón del ATP Finals en 2020 y subcampeón al año siguiente, perdió la compostura tras una cadena de dobles faltas en el primer set, lo que permitió a Fritz vencer al ruso por primera vez en su carrera.

La victoria fue la número 50 para Fritz, finalista del Abierto de Estados Unidos en 2024, y su octava victoria entre los 10 mejores de la temporada.

"Definitivamente sentí que en el 5-3 (en el segundo set) él iba a reiniciarse y tratar lo más que pudiera de quebrarme y yo sólo tenía que decirme a mí mismo, 'Él no va a terminar el partido'", dijo Fritz.

"A veces, cuando alguien hace eso, es muy fácil relajarse, pensar que van a darse por vencidos y entonces bajas el nivel".

"Tuve que decirme a mí mismo que me concentrara en el 5-3 y que jugara un buen partido porque él iba a luchar por ese juego. Por suerte, serví un gran juego".

El set inicial transcurrió sin que los jugadores se rompieran el servicio hasta el último juego, con Fritz especialmente dominante con su primer servicio mientras Medvedev luchaba con su segundo saque.

Pero cuando Fritz iba ganando 5-4, Medvedev ganó un largo peloteo con una bonita dejada antes de que se viniera abajo y cometiera tres dobles faltas que le dieron el set a su rival estadounidense.

Medvedev estaba tan indignado que estrelló su raqueta contra el suelo al terminar el set con siete dobles faltas.

El ruso volvió a perder la compostura en el segundo set y empezó a desquiciarse, rompiendo un micrófono con su raqueta y recibiendo un punto de penalización.

Medvedev siguió tentando a la suerte y puso a prueba la paciencia del juez de silla lanzando continuamente su raqueta al aire y dejándola caer. También se enfrentó a un saque de Fritz sujetando la raqueta por la cabeza mientras el público de Turín empezaba a silbar y abuchear.

"Me enfado, me frustro. Esta vez completamente conmigo mismo, no con otro. Sólo conmigo mismo", dijo Medvedev a los periodistas.

"Me dije: 'Da igual, he perdido el partido. No me importa'. Quiero decir, tienes que terminar el partido. No puedes retirarte, ¿no? Solo terminé el partido".

Con su servicio, Fritz dejó a Medvedev en cero en el último juego.

"Tengo muchas ganas de superar la fase de grupos. Digamos que estoy poniendo más expectativas en mí mismo para hacerlo mejor, creo que simplemente soy mejor jugador", añadió Fritz.

El número uno del mundo, Jannik Sinner, se enfrentará a Alex de Minaur más tarde el domingo en el otro partido de la fase de grupos del día.

Con información de Reuters