Escándalo en el tenis: dos jugadores fueron detenidos por realizar gestos racistas en Brasil

Conmoción en el tenis: dos jugadores fueron arrestados en Brasil tras realizar gestos racistas en pleno partido del Challenger de Itajaí.

Un grave episodio de racismo sacudió al mundo del tenis en Brasil y derivó en la detención de dos jugadores profesionales durante el Challenger de Itajaí. El venezolano Luis David Martínez y el colombiano Cristian Rodríguez fueron arrestados luego de ser denunciados por insultos y gestos raciales en pleno partido de dobles. El caso ya avanza en la Justicia y podría tener consecuencias penales y deportivas.

El hecho se produjo el jueves 22 de enero, durante los cuartos de final del torneo de dobles del Challenger de Itajaí, disputado en el Itamirim Clube de Campo, en el estado de Santa Catarina. La dupla integrada por Martínez y Rodríguez, preclasificada número uno del certamen, cayó en un ajustado encuentro frente a los brasileños Igor Marcondes y Eduardo Ribeiro.

Tras la derrota, el partido quedó marcado por denuncias de gestos y expresiones racistas realizadas por los tenistas latinoamericanos, lo que motivó la inmediata intervención de la Policía Militar de Santa Catarina.

Las pruebas: gestos, insultos y registros en video

Según informaron medios locales como Globo Esporte, Martínez fue captado por las cámaras oficiales realizando gestos de mono dirigidos al público, mientras que Rodríguez quedó registrado insultando de manera racista a un recogepelotas al finalizar el encuentro.

Parte de la secuencia fue difundida por el influencer Bonfa Tennis, cuyas grabaciones se transformaron en una prueba clave para avanzar con la denuncia. Testimonios de una víctima directa y de un testigo reforzaron la acusación ante las autoridades.

La detención y el marco legal que se aplica en Brasil

Luego del partido, ambos jugadores abandonaron el club y se alojaron en un hotel de la ciudad. A pedido de la organización del torneo, a cargo del Instituto Deportes, la Policía localizó a los tenistas y procedió a su detención.

Las autoridades actuaron bajo la Ley n.º 7.716/89, que desde 2023 equipara la injuria racial al delito de racismo, considerándolo imprescriptible y no excarcelable. La normativa prevé penas de entre dos y cinco años de prisión, además de sanciones económicas.

La palabra de Bonfa Tennis y la reacción del torneo

Bonfa Tennis explicó en sus redes sociales sobre el hecho: “Los jugadores fueron trasladados a la comisaría. El tenista venezolano fue acusado de un delito grave, con penas de dos a cinco años, multa y la pérdida del premio económico. Su compañero también fue imputado por insultos racistas”.

Por su parte, la organización del Abierto de Itajaí emitió un comunicado oficial en el que condenó de forma tajante el episodio: “El torneo repudia cualquier forma de racismo o discriminación y actuó conforme a la legislación brasileña”.

Consecuencias deportivas y un antecedente preocupante

Además del proceso penal en curso, el caso podría derivar en sanciones deportivas por parte de organismos internacionales del tenis. Martínez y Rodríguez ocupan actualmente los puestos 108 y 162 del ranking mundial de dobles, respectivamente, y no se descarta que enfrenten suspensiones.

El episodio se da en un contexto en el que Brasil endureció su legislación contra el racismo, especialmente en el deporte, eliminando beneficios como la fianza o la prescripción de este tipo de delitos.

El torneo y el perfil de los jugadores involucrados

El Challenger de Itajaí, que se disputa por primera vez en 2026, es de categoría 75 y reparte 107 mil dólares en premios. Martínez y Rodríguez habían llegado como grandes favoritos al cuadro de dobles y habían superado la primera ronda antes del escándalo.

Ninguno de los dos cuenta con títulos ATP. A nivel ITF, el colombiano suma 34 títulos en dobles, mientras que el venezolano conquistó 39, dos de ellos junto a Rodríguez entre 2022 y 2025.