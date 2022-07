El Peque Schwartzman explotó de bronca, rompió una raqueta en el ATP de Hamburgo y quedó eliminado

Diego "Peque" Schwartzman explotó de bronca por su rendimiento en el ATP 500 de Hamburgo, rompió una raqueta y posteriormente quedó eliminado del certamen disputado en Alemania.

Diego Schwartzman (14°) estalló de bronca en pleno partido por el ATP 500 de Hamburgo, Alemania. El "Peque" no atraviesa su mejor momento deportivo en el tenis, este martes 19 de julio no la pasó bien en el duelo ante el finlandés Emil Ruusuvuori (43°) y tuvo una feroz reacción que no se ve tan seguido en sus presentaciones. La misma llegó acompañada de varios insultos al aire por lo que sucedía en cancha.

El tenista argentino no se guardó nada a la hora de descargarse. Mientras disputaba el séptimo game del segundo set -venían 3 iguales-, el porteño explotó porque las cosas no salían como él quería y rompió su raqueta contra el polvo de ladrillo. Cabe destacar, que recientemente se despidió del ATP de Bastad en cuartos de final y hace varios torneos que el deportista no levanta cabeza. En dos horas y 22 minutos sufrió un nuevo golpe para su carrera.

Luego de una devolución corta, su respuesta ante el error fue destrozar la raqueta contra el polvo de ladrillo. Esto trajo consigo una advertencia por parte del árbitro, quien lanzó: "Cuidado, señor Schwartzman". El encuentro continuó con normalidad, pero Diego no se repuso. La derrota en la primera ronda del mencionado certamen alemán fue 7-5, 6-4 y el rendimiento del hombre entrenado por Juan Ignacio Chela no fue el mejor.

El "Peque" cometió ocho doble faltas, perdió su saque en cuatro oportunidades y no anotó aces. Incluso los porcentajes en los saques no fueron del todo buenos, ya que tuvo un 64% de puntos ganados en el primer servicio y un 26% con el segundo. De 9 chances para quebrar el servicio de Ruusuvuori, el "Peque" sólo lo logró dos veces. Incluso, en un instante del cotejo ante el finlandés lanzó un furioso: "No puedo creer lo que está pasando", muy similar a la recordada reacción de Gastón Gaudio.

Escándalo en el tenis: dos jugadores top investigados por arreglo de partidos

El arreglo de partidos en el mundo profesional, a través del mercado de apuestas, es una práctica muy común y que se encuentra enquistada en la disciplina deportiva sobre todo para aquellos que no cuentan con un soporte económico para desarrollar su carrera. Pero ahora la sorpresa de manipulación se dio con dos jugadores que están entre los mejores 40 del ranking ATP: el georgiano Nikoloz Basilashvili (25°), el ruso Aslan Karatsev (40°) y el exentrenador de ambos.

En el informe que dio a conocer ZDF, canal público de Alemania, Basilashvili, Karatsev y el coach bielorruso Yahor Yatsyk serán acusados por una investigación de fraude en el tenis por amaño de partidos. Según el medio alemán, que accedió a los expedientes privados de la Federación Internacional de Tenis (ITF), el entrenador les ofreció dinero a ambos tenistas para perder encuentros, adrede, en al menos dos oportunidades en el pasado.