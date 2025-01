El esperado enfrentamiento entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz en los cuartos de final del Abierto de Australia 2025 está programado para el martes 21 de enero en el Aus Open. El partido se llevará a cabo en la Rod Laver Arena, en el último turno de la sesión vespertina y ambos jugadores buscan pasar a las semifinales.

El encuentro se llevará adelante a las 19:00 hora local de Melbourne, es decir a las 6:00 AM en Argentina, aproximadamente. No obstante, se espera que posiblemente haya un retraso por los partidos previos. En principio, se recomienda verificar la programación local de ESPN para confirmar la transmisión en vivo del partido. Además, plataformas de streaming como Star+ podrían ofrecer la opción de ver el encuentro en línea, sujeto a suscripciones y disponibilidad regional.

Historial entre ambos

En cuanto al historial entre ambos tenistas, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se han enfrentado en siete ocasiones desde 2022, con una ligera ventaja para el serbio, quien lidera la serie 4-3. Su primer encuentro tuvo lugar en las semifinales del Masters 1000 de Madrid en 2022, donde Alcaraz se impuso en un reñido partido. Desde entonces, han protagonizado enfrentamientos incluyendo finales de Grand Slam y la final de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde Djokovic salió victorioso.

Este próximo partido no solo representa un nuevo capítulo en la rivalidad entre Djokovic y Alcaraz, sino también un choque generacional en el tenis mundial. Djokovic, con 24 títulos de Grand Slam, busca reafirmar su dominio en el circuito, mientras que Alcaraz, a sus 21 años, aspira a consolidarse como el líder de la nueva generación de tenistas.

Djokovic y Alcaraz se enfrentarán en cuartos de final

Novak Djokovic venció el domingo al checo Jiri Lehecka por 6-3, 6-4 y 7-6 para clasificar a los cuartos de final del Abierto de Australia, donde enfrentará a Carlos Alcaraz. Djokovic, que busca una corona récord del Grand Slam número 25 y la undécima en Melbourne Park, se impuso sin problemas a Lehecka. "Muchas gracias por estar acá esta noche. Agradezco su presencia y su apoyo. Nos vemos en la próxima ronda", dijo el serbio en la cancha antes de firmar algunos autógrafos y dirigirse a los vestuarios.

Por su parte, Alcaraz alcanzó sus segundos cuartos de final del Abierto de Australia después de que su rival Jack Draper, afectado por una lesión, se retirara cuando iba perdiendo por 7-5 y 6-1. El español, tercer cabeza de serie, iba ganando el partido de la tarde en el Rod Laver Arena cuando el británico Draper decidió que no podía continuar debido a las molestias en la cadera que había sufrido en tres partidos a cinco sets en el torneo."Esta no es la forma en la que quiero pasar a la siguiente ronda, aunque estoy contento de jugar otros cuartos de final aquí en Australia", declaró Alcaraz desde la cancha y, dirigiéndose a Draper, concluyó: "Lo siento mucho por Jack. No se merece lesionarse".