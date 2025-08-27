Djokovic avanza a la tercera ronda del Abierto de EEUU

Novak Djokovic mejoró su juego el miércoles tras un flojo inicio de partido para vencer al local Zachary Svajda por 6-7(5), 6-3, 6-3 y 6-1 por la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos.

Djokovic sumó su triunfo 92 en Flushing Meadows y dio otro paso para mantener en marcha su búsqueda del título 25 en torneos del Grand Slam.

Svajda, que jugaba su séptimo partido en el cuadro principal de un Grand Slam, dio una buena pelea antes de que un problema en una pierna limitara sus movimientos.

"No estaba contento en la primera parte del partido, pero también hay que dar crédito a Zach por jugar un tenis de gran calidad", dijo Djokovic.

Svajda salvó dos pelotas de quiebre en el primer juego, y sobrevivió a un peloteo de 27 golpes en el "tiebreak" antes de enviar un soberbio impacto de revés fuera del alcance de Djokovic para aprovechar un punto de set.

Pero el séptimo cabeza de serie serbio subió su nivel a partir de ahí, cometiendo solo cuatro errores no forzados en el segundo set frente a los 14 del primero, y consiguió el quiebre vital en el sexto juego cuando Svajda dejó la pelota en la red.

Hubo más señales de problemas para el estadounidense, que se reunió con el fisioterapeuta para que le masajeara el muslo izquierdo antes del tercer set y de nuevo después del tercer y quinto juegos, mientras su movilidad en la pista disminuía.

Djokovic consiguió un quiebre en el séptimo juego del tercer set con una derecha ganadora y ya no tuvo oposición a partir de ahí.

Aprovechó su cuarto punto de quiebre en el segundo juego del cuarto set y rompió de nuevo para ponerse 5-1 antes de cerrar el encuentro.

En otros partidos del día, el brasileño Joao Fonseca y el argentino Tomás Etcheverry quedaron eliminados.

En tanto, el británico Jack Draper se retiró antes de su partido de segunda vuelta debido a una lesión.

Con información de Reuters