Clijsters se retira de nuevo para centrarse en la vida familiar

La ex número uno del mundo Kim Clijsters anunció el martes si retiro definitivo del tenis profesional a los 38 años.

Clijsters, ganadora de cuatro torneos del Grand Slam y que se retiró dos veces en su carrera, en 2007 y 2012, volvió a la acción en febrero de 2020. Pero no ganó ni un solo partido y además tuvo que someterse a una operación de rodilla en octubre de ese año.

La última vez que jugó fue en Indian Wells, en octubre del año pasado, y fue eliminada en la ronda inicial.

"Quiero compartir con ustedes que he decidido no jugar más torneos oficiales. No puedo esperar a ver qué nuevas aventuras se cruzan en mi camino", escribió la belga en Instagram.

En una entrevista con la web de la WTA, Clijsters explicó que había estado ocupada instalándose en Nueva Jersey con su familia.

"Me sigue encantando golpear la pelota. Con mi horario, tres o cuatro días fueron suficientes para mantener mi ritmo, pero definitivamente no es suficiente si decido jugar otro torneo", dijo.

"Digamos que si eligiera Australia, serían tres o cuatro semanas. Eso no es posible en esta etapa de nuestra vida familiar. La vida se impone, ¿no?".

Clijsters termina su carrera con 41 títulos individuales y más de 24 millones de dólares en premios.

Con información de Reuters