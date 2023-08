Caso Pérez Roldán: una extenista lo denunció por abuso sexual

La presentación de González Saavedra fue hecha en la Justicia Federal de Azul ante el fiscal federal Santiago Eyherabide. Las situaciones ocurrieron en las décadas del '70 y '80.

Uno de los escándalos más importantes y reconocidos en el mundo del tenis nacional explotó en los últimos años cuando, después de mucho tiempo de silencio, Guillermo Pérez Roldán denunció a su papá y exentrenador, Raúl Pérez Roldán, por violencia y estafa. En este caso se sumó una nueva denuncia sobre el exentrenador, Gabriela González Saavedra, que fue doblista de Gabriela Sabatini y lo acusó por abuso sexual con acceso carnal.

La presentación de González Saavedra fue hecha en la Justicia Federal de Azul ante el fiscal federal Santiago Eyherabide. Según reveló en la denuncia, los hechos ocurrieron en las décadas del ´70 y ´80 en la ciudad de Tandil, donde aquel era instructor en esos años. Según la denuncia hecha por Gabriela González Saavedra, los hechos tuvieron lugar entre sus 11 y 16 años no sólo en la ciudad de Tandil sino en varios lugares a donde viajaban juntos a disputar torneos. Ella hoy tiene 54 años y lo acusó por lesiones y abuso sexual agravado, entre otros delitos, tal cual detalla la agencia Noticias Argentinas. Vale decir que la Justicia le impuso a Raúl Pérez Roldán la prohibición del acercamiento sobre los denunciantes.

Luego de radicarse la denuncia, en una entrevista con el programa El Diario de Mariana, Gabriela González contó algunas situaciones que le tocó vivir en su niñez cuando era entrenada por Raúl Pérez Roldán. Al respecto indicó: “Esto no lo supieron ni mi mamá ni mi papá. No lo sabe mi familia. Fue algo que traté de guardar en algún lugar, siempre estuvo ahí dando vueltas, pero no lo quería visualizar”. En la entrevista, por otro lado, contó una situación muy fuerte que le tocó vivir cuando fue a jugar uno de los "mundialitos" junto a Gabriela Sabatini. "Ganamos el Mundialito con Gabriela (Sabatini) en el dobles y después de que salí de jugar el single, me miró y me dijo ‘Jugaste inmundo’, ‘Pero gané’, ‘Nena, no entendés nada de la vida’. Ese día me dice eso, le respondí ‘bueno, jugué lo mejor que pude’ y me dice ‘Vení, vení’´, fuimos para un costado en el club Altamira de Venezuela. Ahí me dio un trompazo que me tiró al piso".

Con respecto a otras situaciones, Gabriela González reveló que se ha "comido cachetazos por los pasillos del club" y añadió: "yo lo he visto un millón de veces pegar, a Guillermo, a Mariana (Pérez Roldán). Si vos preguntás hoy, yo gracias a Dios tomé la elección de estudiar todas carreras enfocadas al deporte y a niños”. Por otro lado, también indicó que no solo fueron situaciones de violencia sexual o de violencia física sino que también hubo estafas. "Él tenía nuestra plata. Nuestros padres le firmaban un poder por los contratos y se quedaba con la plata nuestra”, agregó.