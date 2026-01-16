Alcaraz se centra en alcanzar el Grand Slam en Melbourne tras la ruptura con Ferrero

Carlos Alcaraz dijo que ganar el Abierto de Australia para completar el Grand Slam de su carrera era el principal objetivo de una temporada en la que Juan Carlos Ferrero no está a su lado como entrenador principal por primera vez desde que se hizo profesional a los 15 años.
El número uno del mundo se separó de Ferrero el mes pasado, poniendo fin de forma abrupta a una asociación de siete años que le proporcionó 24 títulos, incluidos seis títulos de Grand Slam.
Si gana en Melbourne Park, el español de 22 años eclipsaría a Don Budge como el hombre más joven en lograr el Grand Slam, y dijo que estaba contento con sus preparativos y con sed de éxito.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
"Creo que es mi principal objetivo para este año. Es el primer torneo, el objetivo principal", dijo Alcaraz a la prensa el viernes.
"Así que va a ser muy interesante para mí por cómo me he preparado (...). Creo que he hecho una muy buena pretemporada, para estar en buena forma."
Alcaraz solo ha jugado un partido de exhibición contra el número dos del mundo, Jannik Sinner, en los prolegómenos del Abierto de Australia, que comienza el domingo, y está ansioso por empezar su campaña.
"Tengo hambre de título y de conseguir un buen resultado aquí. Estoy preparándome todo lo que puedo", añadió. "Estoy muy ilusionado con el comienzo del torneo".
Alcaraz estará dirigido por el entrenador Samuel López en ausencia de Ferrero, ganador del Abierto de Francia en 2003. Dijo que no había malos sentimientos tras la separación.
"Con Juan Carlos, decidimos hacerlo. Tengo mucha confianza en el equipo que tengo ahora mismo (...). Los entrenamientos han ido muy bien. Me siento bien", dijo.
"Así que estoy emocionado por el torneo y por empezar con el equipo que tengo ahora mismo."
"Estoy muy agradecido por los siete años que he pasado con Juan Carlos. He aprendido mucho. Probablemente gracias a él soy el jugador que soy ahora. Pero internamente lo decidimos así."
"Cerramos este capítulo de mutuo acuerdo. Seguimos siendo amigos, (tenemos una) buena relación."
Con información de Reuters