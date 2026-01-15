Abierto de Australia parte marcado por rivalidad entre Sinner y Alcaraz en el cuadro masculino

Imagen de archivo del tenista italiano Jannik Sinner (izq) saludando al español Carlos Alcaraz tras la final de las ATP Finals en el Palasport Olimpico, Turín, Italia.

El tenista italiano Jannik Sinner es el favorito de las casas de apuestas para ganar su tercera corona consecutiva ‍del Abierto de Australia, mientras ⁠se avecina otro enfrentamiento por el título con el número uno del mundo, Carlos Alcaraz.

El dúo "Sincaraz" arrasó con los cuatro títulos de Grand Slam en 2025 y se espera que su dominio continúe en Melbourne Park, donde pocos en el cuadro masculino parecen equipados para desafiarlos, y mucho menos para vencerlos.

Una victoria de Sinner significaría el quinto título de Grand Slam para el italiano de 24 años y lo ‌convertiría en el primero en levantar el trofeo del ⁠Abierto de Australia tres años consecutivos ⁠desde Novak Djokovic en 2019-21.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Para Alcaraz, de 22 años, un primer triunfo en el Abierto de Australia significaría un séptimo grande y la ‍distinción de ser el más joven en completar el Gran Slam, eclipsando el antiguo récord de Don Budge.

Sinner ⁠y Alcaraz han operado en una ‌estratosfera diferente para acaparar los trofeos más importantes del deporte, e incluso sus preparativos de viaje a Melbourne fueron una clase aparte.

Mientras jugadores de menor rango se esforzaban en soportar un calor sofocante en torneos de preparación en Australia, el dúo voló ‌en un jet ‌privado desde un partido de exhibición sin presión en Seúl, llegando frescos e imperturbables al torneo que comenzó el domingo.

Alcaraz cerró en 2025 la mejor temporada de su carrera con el primer puesto de la clasificación mundial, mientras ​que Sinner puso el broche de oro a su año defendiendo con éxito su título de las Finales ATP, derrotando al español en el partido decisivo ante su público en Turín.

El italiano, que se enfrentará al francés Hugo Gastón en la primera ronda, ha trabajado para dotar a su juego de mayor imprevisibilidad, sobre todo en el saque, para ‍seguir el ritmo de Alcaraz, el talento más explosivo de este deporte.

Sin embargo, el español está decidido a devolver el impacto en Melbourne y ha declarado que prefiere alzar el trofeo antes que ganar dos títulos consecutivos en los Abiertos de Estados Unidos y Francia este año.

Aunque ​dominante en otros lugares, Australia nunca ha visto a Alcaraz en pleno vuelo, ya que sus mejores resultados fueron los cuartos de final en las ​dos últimas temporadas.

Este año llega tras una sorprendente ruptura con su entrenador Juan Carlos Ferrero, que lo guio de prodigio a ⁠campeón de varios torneos. Una de las principales tramas del torneo es si Alcaraz, que se enfrentará al australiano Adam Walton en la primera ronda, puede seguir prosperando sin Ferrero.

(Editado en español por Daniela Desantis)