Walter Nelson reveló toda la verdad sobre su famosa frase "Ta tan ta taan".

Walter Nelson habló sobre una de sus frases más reconocidas y reveló cómo surgió su idea para comenzar a usarla. El famoso "Ta tan ta taan" que el relator utiliza cada vez que hay una situación de gol en los partidos de fútbol en los que trabaja tiene un origen y él mismo se encargó de contar no sólo cómo "nació", sino también en qué momento la empleó por primera vez. Es que, sin dudas, su latiguillo es uno de los más reconocidos del fútbol argentino.

El periodista que compartió infinidad de encuentros con Alejandro Fabbri le dio un toque especial a sus relatos con dichas palabras y lo impactante es que tomó la idea de un programa. En diálogo con el ciclo Haustar 2250 en YouTube, Walter Nelson detalló en qué instante de su carrera fue la primera vez que lo dijo y la manera en que repercutió. Casualmente, fue junto a su compañero de dupla quien quedó sorprendido ante dicha acción.

"Estaba buscando una frase para adelantarme segundos en una jugada de gol. Viene de un programa humorístico, La revista dislocada. Había un bloque donde se reunían los amigos en el bar y venía un gigoló que el sábado había ido a bailar, entonces contaba todas sus proezas de conquistas", comenzó el periodista y posteriormente detalló el diálogo que tenía el protagonista de dicho sketch con sus amigos.

Por otro lado, reveló cuándo la usó por primera vez: "La tiré un viernes en Bahía Blanca, Racing vs. Olimpo. Ganó Racing 2 a 0, con Fabbri estaba, que se entró a cagar de risa. Hizo los dos goles Diego Milito, tiré el 'ta tan' en los dos y salió. La tiré y fueron los dos goles. Después me llamó Juan Cruz Ávila, el hijo de Carlos, para que siga tirando eso que era espectacular".

El inesperado anuncio de Walter Nelson que sorprendió al fútbol argentino

Walter Nelson es uno de los relatores deportivos con mayor trayectoria del fútbol argentino. El periodista uruguayo nacionalizado argentino de 74 años, quien también realizó un amplio recorrido en el mundo del boxeo con la señal de TyC Sports, realizó en las últimas horas una llamativa publicación en su cuenta de X (antes Twitter) que despertó el interés de sus seguidores. Con un breve mensaje, el autor de icónicas frases como "¿Qué digo gol? ¡Golazo!" o "Ta-tan ta-tan" generó especulaciones sobre cuál será su próximo proyecto.

"Falta poco para que estemos nuevamente juntos", escribió el charrúa. El tuit rápidamente se viralizó y varios usuarios le consultaron si volvería a relatar en la televisión, al igual que durante tantos años hizo en dupla con Alejandro Fabbri. Este martes por la mañana, el oriundo de Montevideo disipó todas las dudas: "No me mal interpreten, estaré... Ya se enterarán, con Ale, en algo que no tiene nada que ver con el relato y comentario del fútbol argentino. Pero tiene alguna relación. Abrazo a todos y gracias mil por el cariño que me brindan. ¡Todo llega! Paciencia", y también aclaró que "lo verán a través de las redes".