Walter Nelson reveló las razones por las que se quedó afuera del Mundial: "Cada cual"

Si bien desde hace varios años Walter Nelson trabaja en radio La Red, en esta oportunidad, el relator se perdió el Mundial de Qatar 2022.

Uno de los periodistas más queribles del mundo del fútbol es Walter Nelson. El relator uruguayo tiene en su haber 10 Mundiales que relató de manera consecutiva que, entre otras cosas, cuenta con España 1982. Sin embargo, no estuvo en la Copa del Mundo de Qatar y fue uno de los detalles más llamativos sobre su ausencia en ese torneo.

Si bien desde hace varios años Walter Nelson trabaja en radio La Red, en esta oportunidad, el relator se perdió el Mundial de Qatar 2022. Si bien nunca había hablado del tema, en una entrevista, el periodista comentó cuál fue la razón principal por la cual no pudo ir a la Copa del Mundo. “Diez Mundiales hice, pero la radio decidió mandar a otro relator. Muy simple esto promocionar a otro, está bien, cada cual...”, aseguró. Vale decir que, entre otros, esa radio eligió la dupla conformada por Leonardo Gentili y por el comentarista Gustavo López. Al respecto, Walter Nelson agregó que la profesión "da muchas alegrías y de pronto... no digo injusticias, pero algunas tristezas sí cuando vos considerás que todavía estas vigente".

Con respecto al futuro, aseguró: "Es así. Te tenés que poner un chaleco antibalas en esta profesión, pero hay que tener paciencia, seguir para adelante, llorar, putear y al otro día seguir para adelante". De esta forma, reveló qué fue lo que sintió al haberse quedado afuera de la Copa del Mundo.

Todo ESPN F90 chicaneó al Negro Bulos por su "Dream Team" para Boca: "Fruta"

Mientras el panelista del ciclo hablaba y mostraba a su equipo en la pantalla, el resto se reía de él por las complicaciones que tendrán la dirigencia y Juan Román Riquelme para contratar a esos refuerzos. De hecho, algunos de los comentarios contra él fueron: "Ahí viene el equipo de la fantasía, el humo"; "traigan la trompeta"; "serías muy bueno para meteorólogo"; "¿pero no era un Dream Team?"; "¿qué es, la perla?"; "¿un equipo brasileño te va a vender a un jugador?"; "si es Dream Team tenés que poner a (Leandro) Paredes"; "ah, lo limpió a (Cristian) Medina"; "está tirando una fruta..."; "(Claudio) Caniggia y (Ángel) Di María"; "no se come asado por tres años"; y "pensé que iba a poner a (Paul) Pogba".