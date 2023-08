Un periodista de ESPN se la pudrió a Gago por la eliminación de Racing con Boca en la Libertadores: "Defraudó"

En pleno ESPN F90, un periodista atacó a Fernando Gago por la eliminación de Racing en la Copa Libertadores a manos de Boca Juniors en los cuartos de final.

Un periodista de ESPN se la pudrió a Fernando Gago luego de la eliminación de Racing Club en los cuartos de final de la Copa Libertadores a manos de Boca Juniors. La "Academia" se despidió del torneo continental luego de los empates en la Bombonera y el Cilindro, por lo que en 2023 sólo afrontará el torneo local y la Copa Argentina. El trabajo del DT, al margen de que el equipo perdió en los penales, fue por demás cuestionado por el integrante del ciclo F90 que conduce Sebastián "Pollo" Vignolo.

Federico Bulos protagonizó el segmento de la perla blanca y negra durante el programa, en donde "Pintita" fue uno de los protagonistas. El momento positivo de la sección fue para Sergio "Chiquito" Romero por su actuación en el arco del "Xeneize" y por evitar el festejo contra la gente de Avellaneda por su pasado en la institución. Sin embargo, el mencionado periodista no tuvo filtro a la hora de destrozar al entrenador por lo que no lograron sus dirigidos en el verde césped.

"Esta perla negra es para usted. Porque lo defendí, pero me defraudó. Es porque faltó empuje, huevos y corazón. Esta perla negra es porque el fútbol es mucho más que una táctica, una buena estrategia, un buen centrodelantero, el fútbol va de espíritu, de semblante", comenzó el "Negro" Bulos con su análisis. Por otro lado, añadió: "¿Sabe qué? Lo vi muy blanco y no puede ser porque la gente de Racing es pasional. Colmó el Cilindro desde las 9 de la mañana. ¡La gente de Racing soñaba con esta oportunidad de eliminar a Boca de una buena vez y dar una salto grande en lo internacional!".

Por último, ya con nombre y apellido, el panelista no perdonó al técnico: "Y usted tranquilo... con esa mesura que lo caracteriza fue a la conferencia de prensa todo inmaculado y dijo que le gustó el equipo. ¡No puede gustar un equipo que queda eliminado! Perla negra es para usted, que perdió el duelo táctico con el míster Almirón. Por no poder hacerle un gol a Boca en cuatro tiempos, en dos partidos. Revise conceptos, pero no los tácticos. Sabe usted que fueron muy elogiados sobre todo por mi persona. Revise cuestiones de personalidad y lo que es capaz de transferirle hablando de espíritu a sus jugadores. Perla negra por esta eliminación al míster, Fernando Gago".

Gustavo López "enloqueció" y reveló de qué cuadro es hincha en ESPN

Gustavo López se cansó de ocultarlo y al fin reveló de qué cuadro es hincha en ESPN F90. El conductor de F360 fue el partícipe secundario de un momento histórico en vivo, sobre el final de la sección de "Las Perlas" de Federico "Negro" Bulos. El periodista deportivo de 55 años estaba a punto de comenzar su programa de televisión cuando lo invitaron a sumarse al final del producto de Sebastián "Pollo" Vignolo.

Luego de que Bulos le entregara la perla blanca de la semana a Juan Fernando Quintero en Racing, pasó a darle la perla negra a Fernando Rapallini. En la previa, Vignolo y López bromearon entre sí. "No te tropieces que es penal", le dijo el "Pollo" a su colega. "Ustedes no tienen ganas de analizar... Dos penales hubo, no uno, sobre todo el segundo. Pero cuando gana Independiente gana por el árbitro, eh", respondió el "Flauta". "Ahora va a patear (Martín) Cauteruccio el segundo". siguió en la suya Vignolo mientras se reía.