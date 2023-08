Gustavo López "enloqueció" y reveló de qué cuadro es hincha en ESPN: "Se liberó"

Gustavo López se cansó de ocultarlo y al fin reveló de qué cuadro es hincha en ESPN F90. El conductor de F360 fue el partícipe secundario de un momento histórico en vivo, sobre el final de la sección de "Las Perlas" de Federico "Negro" Bulos. El periodista deportivo de 55 años estaba a punto de comenzar su programa de televisión cuando lo invitaron a sumarse al final del producto de Sebastián "Pollo" Vignolo.

Mientras Bulos estaba a los gritos y Vignolo les hablaba a quienes estaban detrás de las cámaras, el "Pollo" se abrazó con López y lo chicaneó al aire por el penal que Fernando Rapallini le "regaló" a Independiente frente a Vélez sobre la hora. Sin dudarlo, el "Flauta" insinuó que es fanático del "Rey de Copas".

Gustavo López filtró en ESPN que es hincha de Independiente

Luego de que Bulos le entregara la perla blanca de la semana a Juan Fernando Quintero en Racing, pasó a darle la perla negra a Rapallini. No obstante, en la previa, Vignolo y López bromearon entre sí. "No te tropieces que es penal", le dijo el "Pollo" a su colega. "Ustedes no tienen ganas de analizar... Dos penales hubo, no uno, sobre todo el segundo. Pero cuando gana Independiente gana por el árbitro, eh", respondió el "Flauta". "Ahora va a patear (Martín) Cauteruccio el segundo". siguió en la suya Vignolo mientras se reía.

Bulos le dio la perla negra a Rapallini por el penal regalado a Independiente.

"Pero cuando gana Independiente gana por el árbitro, eh. Nunca tiene un mérito", disparó Gustavo ante la sorpresa generalizada en el estudio del canal. "¡Epaaaa! ¡Se liberó todo, se liberó todo!", comenzó a gritar Bulos, incrédulo. "Ganó las Copas por (Julio) Grondona y ahora ganó, ¿por quién? ¿Por (Claudio) Tapia? ¡Dale!", insistió López. "Nos vamos para La Plata con López, eh", volvió a chicanearlo el "Pollo" con relación al próximo partido del "Rojo": frente a Gimnasia como visitante.

El Negro Bulos fulminó a Rapallini por el penal para Independiente vs. Vélez: "Papelón"

Cuando fue el turno del relator y panelista, no tuvo piedad con los jueces del choque en Avellaneda: "Lo que hicieron el domingo, ¿saben qué fue? ¡Amargarnos a todos los amantes del fútbol! ¡Lo despojaron a Vélez!". Furioso, apuntó con dureza: "Rapallini y (Leandro) Rey Hilfer, ¡ni ustedes saben qué cobraron!".

Además, "Fede" recordó que "después se llenan la boca hablando de la justicia" y puntualizó: "Porque ustedes se hablan entre ustedes y nosotros no escuchamos los audios. ¡Pero evidentemente nos toman de giles a todos!". "¿Querían que ganara Independiente? Lo hicieron ganar a Independiente", arremetió Bulos. "Papelón de Rapallini y de Rey Hilfer, que no se entiende por qué cobraron ese penal. ¡Perla negra para el árbitro y para el árbitro VAR!", sentenció el platense crudamente.