TyC Sports le soltó la mano a Horacio Pagani: "No voy a estar"

TyC Sports le soltó la mano a Horacio Pagani para sus programas de verano en la televisión y uno de los periodistas estrella del canal de deportes se vio obligado a explicar las razones de su ausencia. A diferencia de lo que ocurrió en las temporadas anteriores, en las que el experimentado panelista estuvo en el estudio de la señal en el balneario 12 de Mar del Plata para las emisiones, en esta oportunidad no fue elegido por la producción.

El comunicador de 79 años, uno de los referentes del Grupo Clarín desde hace casi cinco décadas, les dejó el camino libre a otros colegas más jóvenes que se encargan de las transmisiones desde "La Feliz", como por ejemplo Juan Pablo Marrón, Germán Giani y Diego Díaz. En sus cuatro versiones en total, TyC Sports Verano se extiende de lunes a viernes de 11 a 21 horas: la primera etapa va de 11 a 13; las siguientes, de 13 a 15, de 15 a 18 y de 18 a 21. Sin embargo, Horacio no fue escogido para ninguna de ellas y lo argumentó en las redes sociales.

TyC Sports Verano le soltó la mano a Pagani: "No me designaron"

A través de su cuenta oficial de Twitter (@SoyPaganiok), durante la tarde del lunes 2 de enero de 2023, el periodista reveló para sus más de 1,2 millones de seguidores: "A todos los que me preguntan por mi ausencia en TyC Sports Verano en Mar del Plata, les cuento que no voy a estar". Y hasta completó el mensaje: "No me designaron y me tomé vacaciones. Gracias por el afecto".

Esta vez, Pagani no estará en TyC Sports Verano en 2023.

La tristeza de Pagani por la muerte de Pelé: "Día de luto"

Conmovido por el fallecimiento del crack brasileño el 29 de diciembre de 2022, el panelista de Bendita (El Nueve) se mostró apenado por la noticia y publicó en Twitter que "murió Pelé a los 82 años y es un día de luto para el fútbol mundial". Agregó que "sin rivalidades ni minucias intrascendentes, fue el primer gran astro del fútbol con repercusión mundial" y recordó que Edson Arantes do Nascimento fue "tres veces campeón del mundo con la Selección de Brasil. La primera en 1958, cuando tenía 17".

Horacio repasó que el ex Santos "después participó un poco en el (Mundial) 62' en Chile, lo ´molieron´ a patadas y lo reemplazó Amarildo. Y en 1970, en México, fue la estrella de un equipo de estrellas". Pagani sentenció acerca del exdelantero: "Futbolista extraordinario. Al margen de odiosas comparaciones, marcó una época. Que descanse en paz".