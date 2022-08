Tinelli recordó el 38-38 de la votación en AFA con un insólito chiste: "Dos veces"

Marcelo Tinelli recordó la votación a presidente de AFA que terminó 38 a 38 y realizó un insólito chiste en su programa Canta Conmigo Ahora.

Marcelo Tinelli bromeó con la increíble votación a presidente de la AFA que terminó 38 a 38 en diciembre de 2015. El conductor de El Trece dio el veredicto del jurado en su programa Canta Conmigo Ahora y, tras un resultado inesperado, lo comparó con aquel momento que quedó -lamentablemente- en la historia del fútbol argentino. A diferencia del mencionado hecho, en esta ocasión sí hubo un ganador.

Luis Segura y el "Cabezón" se disputaban el puesto para estar al frente de la Asociación de Fútbol Argentino y se llevó a cabo la elección correspondiente para definirlo. Sin embargo, lejos de decidirse, ocurrió un verdadero papelón del que participaron 75 directivos. El número de votos (76) fue lo que más llamó la atención y generó polémica. Para su suerte, en el ciclo que conduce Tinelli no hubo inconvenientes, aunque sí una broma del expresidente de San Lorenzo.

"Señoras y señores esto parece la votación de la AFA. Miren... porque ahora se van a reír mucho pero lamentablemente es así. Hay algunos que han votado dos veces. Me va a aparecer el 38 a 38 de la AFA, porque quiero decir que cuando fui a hacer la cuenta la definición fue 67 para el ganador y 42 para el perdedor. Eso quiere decir que 9 de ustedes han votado dos veces", lanzó Marcelo Tinelli acerca de la votación de la que participaron 100 jurados.

Y agregó: "Pero no se preocupen que ya en la AFA lo vivimos así que ¿Cómo no lo vamos a vivir en un programa de televisión? No se preocupen. Lo que quiero decirles es... por más que los nueve votos estén en otro lado acá hay una definición clara entre 67 a 42 y la vamos a dar por válida aunque han votado dos veces y tienen que votar una sola vez, increíble".

Cantaba en el subte y emocionó a Marcelo Tinelli en El Trece

Marcelo Tinelli quedó conmovido con un participante de Canta Conmigo Ahora y causó sensación en el programa de El Trece). Se trata de Samuel Álvarez, que se desempeña como cantante en el subte y hace casi 20 años que llegó a Buenos Aires procedente de su Santiago del Estero natal. Antes de comenzar a cantar, Samy contó su historia personal: desde muy pequeño, a los 14 años precisamente, dejó su provincia para tener la chance de componer en Buenos Aires.

Un año después, tocó la guitarra en un grupo de chamamé y luego comenzó a incursionar en el canto. Con el tiempo, se involucró como artista callejero y hasta llegó a conocer a Toti Giménez, compositor, tecladista y exmanager de Gilda, que le propuso acompañar a la banda Los Gorilas. El participante también relató que suele cantar en el subte y que, lamentablemente, el pasado 2 de abril sufrió el robo de uno de los equipos que tiene para brindar sus shows.