Tartu hizo una grave acusación contra River en TyC Sports: "¿Hubo doping?"

Augusto "Tartu" Tartúfoli hizo una grave y polémica acusación contra un jugador de River en pleno programa de TyC Sports. Qué fue lo que dijo.

Augusto "Tartu" Tartúfoli realizó una gravísima acusación a un jugador del fútbol argentino en pleno programa de TyC Sports. El columnista apuntó directamente contra la joya de River, Julián Álvarez. El delantero "Millonario" no estuvo presente en el encuentro ante San Lorenzo de Almagro, por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional, a raíz de un fuerte dolor de cabeza y el mencionado periodista cuestionó este motivo.

Lo cierto es que en el elenco de Núñez varios jugadores pasaron por este problema de salud la semana previa a enfrentar al "Ciclón". Es el caso del colombiano Juan Fernando Quintero o el uruguayo Nicolás De La Cruz. Este último no llegó en buenas condiciones, por lo que Marcelo Gallardo no lo incluyó entre los concentrados. Aunque, según el mencionado comentarista lo de la "Araña" fue por consumir sustancias ilícitas.

"Dicen: 'Julián Álvarez mareado, no juega'. No le importa a nadie. La pregunta que le voy a hacer a la cámara 5 ¿Hubo doping en ese partido? No sé, control. ¿Hubo control? Hay jugadores que cinco minutos antes dicen 'uy me duele un poquito la panza, estoy mareado no juego' y nadie pregunta nada. Al partido siguiente juega. Ese partido fue nada más", sostuvo el periodista.

Julián Álvarez se ausentó en el partido ante San Lorenzo y luego jugó ante Laferrere.

Claro que, horas después, el video se viralizó a través de las redes sociales y miles de usuarios se quejaron de los insólitos dichos de "Tartu" contra el atacante de River. Si bien sólo dio a entender lo que pensaba, fue una gravísima acusación y una actitud poco profesional. Aunque, también es cierto que en estos programas deportivos buscan constantemente llamar la atención y Tartúfoli es un experto en esto último.

Berni apuntó contra River por la barrabrava

El ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, se refirió a las 13 personas detenidas y al secuestro de armas de fuego, armas blancas y droga, que realizó la policía bonaerense tras los incidentes de la barrabrava de River. “Las peleas de la barra no son entre la de River y la de Boca, sino que son entre las barras de los mismos clubes”, dijo y agregó que “lo que están disputando no es la pasión del fútbol sino los negocios ilícitos que giran alrededor de él".

Además, Berni explicó el motivo por el cual no hay hinchas visitantes en el fútbol argentino: “Hoy los clubes grandes no quieren público visitante porque quieren que sus lugares sean ocupados por los socios que pagan. La gran solución para ello es no tener público visitante. Un club que no tiene la capacidad de controlar su barra no puede tener público”.