Sebastián Domínguez ninguneó el triunfo de River ante Boca: "Es un partido más"

En ESPN F90, programa conducido por el "Pollo" Vignolo, Sebastián Domínguez minimizó el triunfo de River en el Superclásico con un polémico comentario.

El debate por el Superclásico disputado el domingo en el Estadio Monumental está cada vez más caliente. En el programa del "Pollo" Vignolo, ESPN F90, analizaron nuevamente el triunfo de River Plate y cómo afectó al entorno de Sebastián Battaglia en Boca. La charla subió de tono cuando Sebastián Domínguez ninguneó la victoria del "Millonario" con respecto a otros partidos entre ambos clubes.

El exdefensor de Velez Sarsfield no se guardó nada y dejó en claro su posición al respecto. Comparó el encuentro correspondiente al torneo local con otros duelos históricos como por ejemplo el disputado en Madrid por la final de la Copa Libertadores en 2018. A su vez recibió críticas por parte de sus compañeros que no dudaron en cruzarlo.

"No quiero que me salten a la yugular. Creo que dentro del proceso de Battaglia como entrenador es un partido más que va dentro del aprendizaje que tiene que tener. No me parece que la historia entre en este partido. No me parece que el hincha de Boca tome como un mojón este partido o el de River diga '¿Se acuerdan de ese partido que lo echaron a Rojo?' no creo que sea así" afirmó en un principio.

El primero en contestarle fue Marcelo "Cholo" Sottile nombrando distintos puntos del partido que le parecieron importantes: "Volvió el público, Ponzio, la expulsión, entrenador nuevo. ¿Crees en serio que no se van a acordar?". Sobre esto Daniel Arcucci defendió a Domínguez y aseguró: "No está diciendo eso, dice que no va a ser algo que a Battaglia le cambie el curso".

Nuevamente el exjugador apareció en escena para decir lo que pensaba: "Me parece que de acá a 10 o 20 años nadie va a recordar este clásico, como si van a recordar el clásico de Madrid. Como yo sin ser ni de Boca ni de River me acuerdo cuando Comas la tiró arriba del travesaño un metro pateando un penal".

La opinión de Vignolo y el cierre picante de Domínguez

El "Pollo" se metió en la charla contando lo hablado con un fanático del "Millonario": "Para River fue emocionante todo. Volver a la cancha, ganarle a Boca, lo de Gallardo a Labruna. Es más, hoy me cruzaba con un hincha y me decía 'lo teníamos para hacerle 5'. El hincha de River cree que era para hacerle cinco goles. Estaban esperando para ver cuántos le hacían en el segundo tiempo".

Por último el exdefensor habló del DT de "La Banda" y su manera de plantear los partidos: "Es el único equipo del fútbol argentino con Central que sostiene o supera la posesión de la pelota ganando. La mayoría de los equipos dan la pelota después de hacer un gol y se dejan atacar. Por la coyuntura del momento ponerlo a la par a Battaglia me parece una locura. No podés comparar 7 años con 8 partidos", concluyó.