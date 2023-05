Santi Maratea descolocó a Ruggeri en el programa del Pollo Vignolo: "¿No sabés?"

Santiago Maratea estuvo presente en el programa de Sebastián "Pollo" Vignolo en ESPN y descolocó a Oscar Ruggeri con una particular respuesta en plena transmisión en vivo.

Santiago Maratea descolocó a Oscar Ruggeri en pleno programa de Sebastián Vignolo en ESPN. El conductor hizo una insólita pregunta que poco tuvo que ver con la actualidad de Independiente por la colecta que lleva a cabo el influencer y este último sorprendió al campeón del mundo en México 1986 con una respuesta inesperada. Por supuesto, el momento no tardó en hacerse viral en las redes sociales y el ex futbolista de la Selección Argentina quedó en ridículo durante F90.

La consulta del "Pollo" fue pura y exclusivamente de cocina y llegó a raíz de la entrevista que realizaron a Maratea en el ciclo para saber sobre su ayuda al "Rojo" de Avellaneda. Es que el relator abrió juego con una inquietud acerca de si el joven cocina o pide delivery y el resto de los periodistas participaron de este momento por demás alejado del fútbol. Uno de ellos fue el propio "Cabezón", que quedó en offside con lo que escuchó por parte del invitado.

"Vivís solo. ¿Qué hacés? ¿Pedís o cocinás? Viene la motito...", lanzó "El Pollo" en diálogo con Maratea. Este último fue tajante a la hora de contestar: "No. Había un chef que trabajaba en casa, después vino otro y ahora quizás otro. Me tengo que cuidar por los 30, de chico no me cuidaba". Diego "Chavo" Fucks le consultó el motivo por los cambios de cocinero y Vignolo agregó: "Yo soy de la onda de pedir, que venga el tipo con la moto. Pero el señor va a cocinarte a tu casa".

Luego de escucharlos, Oscar Ruggeri soltó descolocado: "Pero escuchame ¿No sabés hacer un huevo? Ponés dos huevos a hervir, cortás un tomate, dos huevos, metés una milanesa en el horno, la vas controlando". La respuesta del influencer ante esto también llamó la atención: "Por ahí se me quema. Vivo solo desde siempre y no puedo vivir con nadie. No a la convivencia, todos somos diferentes, me gustan mis tiempos y a veces no son los mismos del otro".

Santi Maratea sorprendió al Pollo Vignolo en ESPN por Independiente

Cuando el presentador le dio el ok, Santiago Maratea comunicó que "la deuda de América son tres millones de dólares y los clubes argentinos acceden al dólar oficial (242 pesos) en estos casos". Sin embargo, aclaró que "si tenés que pagar un interés o una multa por no haber pagado, eso no lo podés pagar al oficial, lo tenés que pagar al MEP (446 pesos)".

A su vez, el influencer resaltó que "la deuda tiene un 10% de interés anual desde 2019, o sea que se suma un 40% de la deuda más 800.000 dólares de multa". "Eso, si lo pagás al MEP, terminan siendo 1700 millones (de pesos)", precisó a continuación. Allí fue cuando llamó la atención de Vignolo y puntualizó mientras sonreía: "Ojo, yo tuve una idea medio de súper ministro de Economía bañándome".