Ruggeri reveló en ESPN lo que hacía por la noche en su etapa de futbolista: "Vergüenza"

Oscar Ruggeri reveló en vivo lo que hacía en su etapa de futbolista de Primera División en pleno ESPN F90.

Oscar Ruggeri protagonizó otro momento insólito en pleno ESPN F90. El campeón del mundo con la Selección Argentina en el Mundial de México 1986 dio detalles de lo que fue su vida más allá de lo que sucedía dentro del campo de juego desde su etapa como juvenil a cuando ya era reconocido en el ambiente futbolero. A su vez, reveló lo que hacía con sus rivales horas después de los partidos y cómo acordaban todo dentro de la cancha.

Todo esto, lo habló en el marco de la previa de la gran final de la Copa de la Liga Profesional que protagonizarán Boca Juniors y Tigre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba este domingo 22 de mayo desde las 16:00. El "Cabezón" se mostró contento por la presencia de ambas parcialidades en dicho encuentro y a raíz de esto no dudó en contarle a Sebastián "Pollo" Vignolo y sus compañeros de las vivencias que tuvo como jugador. "Me ponía bien", soltó el exdefensor.

"Todos los jugadores rivales en el córner decían '¿Vas esta noche?'. Nosotros llegábamos al boliche y veíamos a todos contra los que habíamos jugado todos juntos. Yo iba a Juan de Los Palotes, Crash en Gaona. No pagábamos nada. Yo no sé como ganaban plata si íbamos todos jugadores. Si perdíamos mal no salíamos. Nos daba vergüenza, si perdés no vas", aseguró Ruggeri sobre su etapa como futbolista.

Por otro lado, se refirió a su compañero Carlos "Cai" Aimar, a quien le lanzó una particular propuesta: "Quiero que él disfrute porque lo conozco hace mil años. Voy a armar una salida", sentenció el "Cabezón" haciendo referencia a que salgan ambos junto a su esposa Nancy y una amiga de ella para acompañar al exentrenador.

Ruggeri liquidó al Pollo Vignolo en ESPN

En medio de otro debate, Mariano Closs lanzó: "Hoy no están ¿Qué les pasa hoy?". A lo que Sebastián Vignolo agregó sobre Ruggeri: "Yo les voy a decir algo, a veces lo veo llegar intenso y a veces dormido". El "Cabezón" en un tono molesto respondió: "Estoy relajadito, bien. Estoy bárbaro y con energía. Amanecí temprano, a las 9".

Los chispazos entre los presentes en el estudio no cesaron y posteriormente, en medio del debate por los horarios de los partidos en la Copa de la Liga Profesional se cruzaron de nuevo. "Olvidate de nuestro trabajo. Nosotros vamos a decir que nos llevan a comentar, a relatar", aseguró Vignolo. Rápidamente el campeón mundial lo picanteó: "Lo único que falta es que te quejes vos".