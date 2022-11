Ruggeri explotó de bronca contra el Pollo Vignolo en ESPN: "Tirás porque tenés micrófono"

Oscar Ruggeri explotó contra Sebastián "Pollo" Vignolo en pleno programa de ESPN en un picante debate por la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 tras la derrota ante Arabia Saudita.

Oscar Ruggeri explotó en vivo contra Sebastián Vignolo en medio de un debate tras la derrota de la Selección Argentina ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022. El campeón del mundo en México 1986 no perdonó a su compañero mientras hablaban sobre el posible equipo que pararía Lionel Scaloni para enfrentar a México en la segunda fecha de la fase de grupos. Para colmo, con sus dichos dejó mudo al relator que no tuvo reacción.

El "Cabezón" no tuvo filtro contra el "Pollo" y lo cruzó luego de que el conductor dé su opinión sobre la formación de la "Albiceleste". Es que claro, la derrota contra el conjunto saudí en el debut fue un golpe duro para el elenco nacional que quedó complicado para lo que serán los últimos dos compromisos. Vignolo analizó lo que se viene, pero se encontró con la inesperada bronca del exjugador.

"Yo estoy mirando los partidos y, si no corremos y metemos las pilas que hay que meter cuando no tenemos la pelota y meter como nos metieron a nosotros en el primer partido la vamos a pasar mal. Pongas a quien pongas en el equipo", soltó Ruggeri con respecto al desempeño de la Selección y lo que tiene que hacer para vencer al conjunto "Azteca" que dirige Gerardo "Tata" Martino.

El "Pollo" lo escuchó y respondió: "Creo que fue un accidente, una excepción. Sería una contradicción, un hecho aislado en este Seleccionado argentino, no podemos salir y cambiar medio equipo. El entrenador tiene la potestad y responsabilidad de que puede cambiar para el otro partido, aún si ganábamos, porque jugás contra otro rival. Me imagino que sus cambios tienen que ver con que busca otra frescura, otra postura en sus laterales y nada más. Pero futbolísticamente me gusta el equipo que jugó el otro día". El "Cabezón", ante esto, lo cruzó duramente: "Pará, acá hay 10 personas, den los equipos cada uno y posiblemente no va a coincidir ninguno con lo que te gusta. Y vos tirás porque tenés micrófono, el otro tira porque tiene micrófono".

El grito de Messi a sus compañeros en la derrota de Argentina

La Selección Argentina perdió 2-1 en la primera fecha de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 y sufrió un durísimo golpe. Curiosamente, durante el partido, Lionel Messi protagonizó un grito para sus compañeros de equipo y la situación causó mucho revuelo.

En uno de los tramos del encuentro, y cuando el partido estaba 1-0 en favor de Argentina, las cámaras de TyC Sports detectaron algunos momentos del partido de Messi frente al elenco asiático. Por un lado pidió calma para tratar de que el equipo fuera más paciente. Y por el otro exigió un poco más de intensidad.