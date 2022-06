Revelaron la razón por la que Ruggeri dejó de contar chistes groseros al aire: "Sos responsable"

El conductor y comentarista contó el motivo durante la emisión del programa F90 de ESPN.

El periodista Fernando Niembro reveló, durante una charla con el programa F90 en la previa del encuentro entre San Lorenzo y Arsenal, el motivo por el cual Oscar Ruggeri tuvo que dejar de contar chistes groseros al aire en la emisión de Equipo de Primera, un clásico de la tv de los 90´ que iba luego de Videomatch, a la medianoche. Si bien Niembro, Ruggeri y todos los panelistas recordaron aquella época con gracia, el comunicador confesó que, aquel momento, recibió una llamada de una importante persona de la empresa Torneos y Competencias para echarle la responsabilidad de los cuentos que contaba elexjugador de la Selección Argentina. Además, expresó que el Arzobispo de la ciudad de Buenos Aires también se quejó por el tono de las palabras del "Cabezón".

"¿Te acordás los pases, Fernando? Cómo te ponías colorado", le recordó Ruggeri a Niembro sobre cuando compartían el programa Equipo de Primera que se emitía una vez por semana. Aunque el show estaba dedicado a hablar de lo que había dejado la fecha, también había espacios para hacer una ronda de chistes, subidos de tono, en el pase con Marcelo Tinelli, que en esa época era el conductor de Videomatch. "En un momento determinado, Ruggeri era la figura de la televisión argentina", comenzó el periodista que dice ser de Nueva Chicago. "¿Te acordás el del ´abuelo´? Ahí picaste, Fernando, me dejaste solo. Ahí nos echaron a todos, se terminaron los cuentos, fue el último chiste", soltó el exentrenador de San Lorenzo de Almagro.

"Con ese último chiste, me llamó una personalidad de Torneos (Torneos y Competencias), que tiene que ver en este momento con ESPN, y me dijo...´Vos sos el responsable, vos sos el culpable´", manifestó Niembro con gracia sobre aquella situación en la que los chistes de Ruggeri estaban en boca de todo el ambiente televisivo. Y luego añadió: "Me parece que lo llamó el Arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, y él me hizo responsable a mi de lo que algunos llamaban ´groserías´". Además, se animó a preguntarle al exdefensor central si se animaría ahora a contar chistes en los mediodías televisivos, a lo que el campeón del mundo en México 86 respondió sin dudar: "No, al mediodía no. Me cuesta, Fernando. Va a haber que hacer un programa a las 12 de la noche".

El "Cabezón" aprovechó el momento para recordar de dónde provenían los chistes que contaba en vivo: "¿Sabés los chistes que me mandaban desde todo el país? Pumpido era el primero que me mandaba chistes desde Santa Fe. Yo no sabía chistes, los enganchaba de ahí". Según Niembro, el culpable de estimular a Ruggeri era Tinelli, que le insistía para que siguiera contando chistes: "Él extendía su programa y se mantenía el rating altísimo. Te estimulaba mucho, y muchos de la mesa también te empujaban para que lo contaras. Cuando lo hacías, todos se enrojecían, se ponían las manos en la cara. Pero no eras el único culpable", cerró el comentarista deportivo.