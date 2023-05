Pollo Vignolo y Closs aprovecharon para liquidar al River de Demichelis en ESPN: "Paliza"

El Pollo Vignolo y Mariano Closs aprovecharon para liquidar al River de Martín Demichelis en ESPN, tras la goleada por 5-1 sufrida contra Fluminense por la Copa Libertadores.

Sebastián "Pollo" Vignolo y Mariano Closs aprovecharon la derrota del River de Martín Demichelis en la Copa Libertadores para liquidarlo en ESPN. Los conductores de F90 y F12, respectivamente, analizaron la durísima caída por 5-1 frente a Fluminense en Brasil por la tercera fecha del Grupo D del torneo continental.

Los periodistas deportivos se refirieron a la mala noche del "Millonario" en los editoriales de sus programas de televisión con términos como "catástrofe", "paliza" e "ingenuidad". Y hasta compararon lo que sucede con el actual entrenador con lo que ocurrió durante la exitosa etapa de Marcelo Gallardo en el banco.

El Pollo Vignolo y Mariano Closs fulminaron al River de Demichelis en ESPN: "Ingenuidad"

El primero en expresarse al respecto fue el líder de F12, el programa que se emite de lunes a viernes de 12 a 13. El relator de 52 años opinó que "el primer tiempo fue más de la vieja Copa Libertadores: de quién le hablaba más al árbitro (el uruguayo Esteban Ostojich) para ganárselo, parecía un partido más de guapos que de fútbol". En cambio, al instante manifestó que "en el segundo tiempo llegó la catástrofe".

Luego, hizo hincapié en que el DT dijo que "(Emanuel) Mammana, previo al partido, estaba complicado (físicamente), ahí entonces te da que pensar". "En mi análisis chiquito y humilde, pienso: ´No podés dejar nunca tres defensores contra estos equipos brasileños´. Y de esos tres, dos son marcadores de punta (Andrés Herrera y Milton Casco) y los tengo aislados", profundizó Closs.

En esa línea, Mariano firmó que "a veces no podés seguir haciendo la heroica: cuando te empiezan a superar y tenés un jugador menos, tenés que cerrar el partido de otra manera". "No podés morir con la tuya, y más cuando la fase de Grupos te obliga a hacer matemáticas. Yo me quiero clasificar con un gol con la mano, después empiezo a dirimir cómo... No siempre tenés que jugar bien: ¡es clasificarte!", disparó.

Incluso, opinó que "(Lucas) Beltrán fue el único jugador salvable" y que "(Ignacio) ´Nacho´ Fernández nunca se metió en el partido". También fustigó a Leandro González Pirez porque "se hizo expulsar muy infantilmente" y consideró que "tiene que lamentar lo que hizo". Por último, dijo que "el pecado de River fue jugar contra un rival que era muy superior como quería jugarlo de arranque".

Por su parte, "El Pollo" Vignolo abrió F90 con la visión de que "fue una derrota fuerte, dura, que seguramente golpea, despierta. Fue más que un cachetazo: una paliza". Acerca del complemento, aseveró que "fue un vendaval" por parte del local y aseguró que "esto que le pasó a River fue porque se cebó, porque fue a buscarlo igual y le pasó lo que le pasó".

Además, el presentador recordó que "Demichelis ya admitió que se equivocó" y analizó que "deberá tomar nota porque no todo es lo mismo". "No es que después de este 5-1 no sirva más: tiene que tomar nota de que estos errores en la Copa no van. ¡En la Copa no se jode! Yo algunas cosas no las haría, pero también sirve de aprendizaje", amplió el cordobés.

El Pollo Vignolo liquidó al River de Demichelis por la paliza en Brasil.

"Miren que Gallardo tampoco era gil: si en determinado momento tenía que cuidarla porque el resultado servía... Tampoco tiraba flores a los costados", repasó el conductor de F90. Y sentenció: "No todo es igual... En verano es musculosa y en invierno es pullover. River no puede salir en cuero con 8 grados... Ayer salió en cuero: ´¡No pasa nada!´. ¡Y pasó de todo! No, no. Esa ingenuidad no. Si ves que la mano viene mal, listo, ya está. Buscá perder por menos".