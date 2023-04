Pollo Vignolo apuró a Pagani en vivo por El Trece: "Lo de TyC Sports"

El Pollo Vignolo apuró en vivo a Horacio Pagani en Pasión por el Fútbol, el programa de televisión de El Trece. "Deme lo de TyC Sports", le ordenó el conductor al panelista, de manera desafiante.

"Sebastián "El Pollo" Vignolo apuró en vivo a Horacio Pagani en Pasión por el Fútbol, por El Trece. El conductor le pidió a su compañero que le diera "lo de TyC Sports" y sorprendió al resto del panel al aire, aunque el panelista prefirió hacerse el distraído. Durante la transmisión del programa de televisión del domingo 2 de abril de 2023, se debatió mucho sobre la salida de Hugo Ibarra como entrenador de Boca y, en dicho marco, se dio una situación muy tensa.

En una nueva edición del ciclo nocturno, también participaron los periodistas deportivos Bárbara Fritzler, Martín Arévalo, Héctor Gallo y Nicolás Distasio. En el comienzo del envío, mientras debatían acerca del probable nuevo entrenador del "Xeneize", el presentador le hizo un insólito reclamo a su experimentado colega.

La insólita apretada en vivo del Pollo Vignolo a Pagani: "Deme lo de TyC Sports"

Apenas comenzado el programa, luego del saludo de apertura del líder de Pasión por el Fútbol a los demás presentes en el piso, el relator se dirigió a Horacio y le dijo: "Poniendo estaba la gansa... Tiene que pagarle a mi amigo Arévalo". Sorprendido por la ocurrencia de Sebastián, el panelista se hizo el desentendido y reaccionó: "¿A qué jugamos?". "Otra vez no, otra vez... No se haga el distraído", le reclamó el cordobés. "¡Yo dije ´juguemos plata´ y no se jugó nada!", se defendió el periodista.

Pagani y Vignolo, compañeros en Pasión por el Fútbol en El Trece.

Sin embargo, Vignolo insistió y chicaneó a Pagani: "Deme, deme lo de TyC Sports... Tiene ahí eh, están bien ahí". "Quiero decir que yo gané la apuesta", lo desmintió Horacio. "¡No ganó! ¡Ganó el señor Arévalo, que le dijo hace una semana que el ciclo (de Ibarra en Boca) estaba terminado!", reiteró el conductor. "¡Y no estuvo terminado porque lo echaron el martes!", bromeó el panelista.

"Primero, hay que reconocer la derrota... reconozca. Usted ha tenido algunas victorias en su vida. ¡Cuando perdió, perdió!", lo retó "El Pollo". "Usted va y le dice a Arévalo, ¿cuánto le tengo que pagar? ¡Y va y le paga! Tampoco es ´uuuh´. ¡Estamos hablando de Horacio Pagani, un señor periodista. Usted hizo fortunas con esto, así que tampoco le cuesta", lo pinchó el de ESPN. "¡No hubo apuesta!", repitió su colega.

Allí fue cuando irrumpió Martín y reconoció que no quería "plata ni anteojos, un catering para todos acá". "Tenemos hambre eh, somos 50", lo apuró el resto. "Bueno, lo dejamos para el domingo que viene, que va a ser el de Pascuas... Pagani se compromete a hacer un pollo al disco en vivo para todos", le pidió el presentador. "Con huevo y todo", concluyó Horacio, resignado.