Oscar Ruggeri le tiró un palazo en vivo a un compañero en ESPN F90, el programa de televisión que conduce "El Pollo" Vignolo. El video del momento.

Oscar Ruggeri le tiró un palazo a un compañero en pleno programa de televisión de ESPN F90, que conduce Sebastián "El Pollo" Vignolo. En la emisión del lunes 3 de octubre de 2022, "El Cabezón" chicaneó a Federico "El Negro" Bulos en vivo en el ciclo que está de lunes a viernes de 13 a 15.

La previa fue como de costumbre: el pase entre F12, liderado por Mariano Closs, y F90. En medio de los comentarios que iban de un estudio al otro, llegó el tema de la entrega de los Premios Martín Fierro de Radio, para la cual Bulos fue ternado, aunque perdió otra vez. Y ese fue un motivo suficiente para que el exdefensor se burlara de él al aire.

Ruggeri cargó al Negro Bulos en el programa del Pollo Vignolo: "Todos menos vos"

Mientras debatían acerca de lo que había sido la ceremonia desarrollada el sábado 1° de octubre de 2022 en el salón principal del complejo Parque Norte, en ESPN no pudieron evitar las cargadas para el platense. Los Premios Martín Fierro de Radio fueron entregados a los mejores de cada rubro durante 2020, 2021 y 2022, ya que en los dos años anteriores el evento había sido cancelado por la pandemia de coronavirus.

Por lo tanto, hubo muchos periodistas que se llevaron el trofeo, aunque Bulos no tuvo esa suerte como el mejor relator deportivo de radio en 2021. De hecho, la estatuilla quedó en manos de Gabriel Anello, de Mitre (AM 790). "Gabi" venció al "Negro" y al "Polaco" Eduardo Caimi, ambos del mismo dial.

"Esta vez no me tocó, pero igual estoy agradecido. El del año que viene lo gano", se entusiasmó el periodista deportivo. A medida que empezaban a mencionar a los colegas que sí se llevaron el trofeo, Ruggeri contestó: "Ah, ganaron todos menos vos entonces...". "Claro, algo así", reaccionó "Fede", casi resignado. "No pasa nada, gracias igual por la terna", insistió Bulos. "Hay que destacar estar entre los tres mejores, es muy valioso", concluyó "El Cholo" Marcelo Sottile.

El mensaje del Negro Bulos tras haber perdido el Martín Fierro de Radio

El Negro Bulos fue ternado para los Martín Fierro, aunque no pudo ganar.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el panelista de F90 publicó una imagen de la nominación y escribió: "Honrado y agradecido por la nominación al Martin Fierro como mejor relator deportivo en radio!!!". "Y la alegría de compartir semejante distinción con respetados colegas, buenos compañeros y queridos amigos. Gracias Radio Mitre. Gracias APTRA. Gracias totales!!", completó.