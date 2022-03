Oscar Ruggeri reveló cómo se arreglan las internas de F90: "Hay que arreglarlo"

Ruggeri volvió a estar en foco de todos a partir de sus comentarios sobre cómo se resuelven los problemas en las reuniones de producción.

Oscar Ruggeri es conocido por su contundente personalidad y lo demostró cuando fue capitán del seleccionado argentino. Ahora sigue haciéndolo como panelista del programa televisivo F90. El Cabezón dejó muy en claro que repetiría su accionar ante posibles internas, como ya sucedido en el pasado cuando abandonaron Fox Sports.

Federico Bulos dejó en evidencia como es Ruggeri en el día a día y fuera del aire, diciendo lo siguiente sobre Oscar: "¿Cómo estás de guita? ¿Cuánto estás gastando de nafta? ¿Cómo está tu hija? ¿Cómo va la facultad del pibe? Todas las semanas. Es emocionante de verdad, sabe cuándo cumplen años mis hijos y me ha ayudado mucho, de corazón”. Según Bulos estas son las preguntas que Ruggeri le hace a diario demostrando preocupación y rememorando sus tiempos como líder en el seleccionado argentino.

Tras esta confesión y varias bromas de parte de Mariano Closs, las carcajadas se apagaron y Ruggeri tomó la palabra para abrir la ventana a la intimidad del programa y al detrás de cámara. Ruggeri comenzó diciendo: “Hay que ser buen compañero. Nos llevamos muy bien, hace un montón de años, bastante tiempo que estamos” y continúo con la parte más pesada de la declaración, donde dejó muy en claro que repetiría su accionar en caso de que algo no le caiga bien.

Internas en F90

“Si yo estaría mal con alguno de acá o me iría o se iría. Primero hay que intentar arreglarlo, pero si no se puede me iría a mi casa”, expresó Ruggeri, tras estas palabras de fondo se escucha "primero reunión, primero reunión", dejando abierta la puerta que los roces entre los integrantes del equipo de F90 existen y que se resuelven mediante reuniones. Por ejemplo cuando dejaron Fox Sports para ser parte de ESPN reveló que existieron esas "reuniones" donde se aclararon varios inconvenientes.

Las reuniones son el típico método utilizado por "El Cabezón" para resolver problemas y es una marca registrada en él desde cuando era capitán del seleccionado argentino, Ruggeri siempre sostuvo que los problemas se arreglan puertas adentro y entre todos los participantes del grupo. De esta manera queda demostrado que Oscar Ruggeri muchos años más tarde sigue teniendo la cinta de capitán en su brazo. Hace varios días que Ruggeri está bajo la mirada de todos por su fuerte cruce con Sergio Goycochea por un tema financiero y sus críticas hacia Darío Benedetto por como accionó ante el caso de Agustín Almendra.