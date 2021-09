Oscar Ruggeri explotó contra Chiqui Tapia en vivo: "Infelices, muevan el orto"

El panelista de ESPN no pudo controlar su ira y se desató contra el presidente de la AFA. Oscar Ruggeri, sin filtros contra Claudio "Chiqui" Tapia.

Oscar Ruggeri no pudo contener su ira y explotó contra Claudio "Chiqui" Tapia en el aire de ESPN. El excampeón del mundo disparó contra el actual presidente de la AFA denunciando que hubo "sobres" que circularon para hablar mal de él cuando la selección argentina ganó la Copa América.

“Muchos querían que a la Selección le vaya mal y me querían arrastrar a mí. ¡11 años dejé la vida por la Selección!, no vi nacer a mi hija, le quité tiempo a mi familia, y el presidente de la AFA ahora no me atiende, se hace el enojado. Ahora están subidos todos arriba. Mirá que me rompí el culo por la Selección, ¿eh?”, manifestó Ruggeri, quien dejó un testimonio realmente caliente en vivo.

Por otra parte, el "Cabezón" agregó: “A los de la AFA les digo: muevan el orto, ustedes están ahí de casualidad, nosotros somos mas que ustedes y nos vamos a morir siendo campeones del mudo y ojalá que estos pibes salgan campeones del y que Messi levante la copa, pero muevan el orto, viejo, ¿hasta cuándo tenemos que ir a pedirles?”.

“Y ya sé quién cobro sueldos, sobres, y quien se los dio. No me hagan calentar que sé que repartieron sobres. Ya lo tengo enganchados a todos, uno por uno. Esa plata nos la tendrían que dar a nosotros, a los campeones del mundo. Pero plata de verdad nos tendrían que dar, que hay muchos campeones del mundo del 78 y del 86 que no la están pasando bien. Nos rompimos el culo para tener esas estrellitas y ahora es el momento de que nos den”, exclamó Ruggeri, visiblemente enojado.

Ruggeri siente que los campeones del '86 fueron olvidados

Enfurecido, quien fue compañero de Diego Maradona en el Mundial de México 1986 agregó: “El fútbol argentino se hizo grande por todos nosotros, muchos muchachos la están pasando mal y es el momento de apoyarnos como corresponde. Nos merecemos que nos respeten y que nos den todo para vivir como corresponde. Ahora nos dan una plata, una miseria todos los meses.. dale, métanse las pilas, viejo, hay campeos del mundo que están pasando un montón de problemas”.

“Ojalá que venga la tercera estrellita y que ese chico que es el mejor del mundo tenga una estrella. Algunos me dicen que yo no quiero que Argentina salga campeón porque yo quiero ser el último, ¿cómo puede ser? Manga de infelices, maleducados que encima cobran sueldo, bah, sueldo no, sobres, porque encima son en grone”, remató Ruggeri.