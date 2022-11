Lionel Scaloni se largó a llorar con el Pollo Vignolo al recordar a su papá: "Todo"

Sebastián "Pollo" Vignolo lanzó un comentario en medio de la entrevista que provocó que el DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, rompa en llanto mientras dialogaba con él.

Sebastián Vignolo lanzó un comentario que hizo llorar a Lionel Scaloni. El "Pollo" habló con el DT de la Selección Argentina en el predio de AFA en Ezeiza antes de que emprenda viaje para ultimar detalles antes del comienzo del Mundial de Qatar 2022. Durante la entrevista hablaron de varios temas, pero uno de los que más llamó la atención fue lo que dijo el conductor de ESPN F90 que provocó la reacción por parte del entrenador.

La nota mencionada forma parte del ciclo denominado En primera persona, que tiene varios capítulos en la plataforma Star+. En el mismo, el relator habló con distintos protagonistas de la "Albiceleste" en la previa de la Copa del Mundo tales como Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez y Ángel Di María. El último fue el entrenador campeón de América, quien además analizó a los rivales que tendrá la "Scaloneta" a partir del próximo domingo 20 de noviembre.

"Vos sabés que yo me acuerdo... en el Mundial de Malasia estábamos mucho con los familiares y hablábamos mucho con ellos. Y sí me acuerdo de tu viejo con nosotros. Comía con nosotros, un grande", lanzó Sebastián Vignolo en su diálogo con Scaloni. Ante esto, el técnico respondió entre lágrimas: "Sí, era un grande. Si no me largo a llorar te explico más o menos. Es la referencia de toda la familia. Para nosotros... todo lo que somos tantos mi hermano, mi hermana y yo es gracias a él. Un tipo que no ha dado nunca nada por perdido, ha empezado de la nada y ha trabajado toda su vida y nos ha criado, mi vieja igual, lógico, pero mi viejo es para nosotros una referencia"

Por otro lado, el DT contó cómo fue su padre desde que él era chico: "El típico que cuando venían las cosas mal redoblaba todo. Nos decía: 'Dale para adelante, no pasa nada, no mirés para atrás'. Ahora está mejor, tuvo un problema y va saliendo poco a poco, mi vieja también. Se ha peleado con todos por nosotros. Yo estaba en Newell's y él quería que sus hijos jueguen al fútbol y hablaba con los técnicos, les llevaba lechones y salamines, porque es muy típico del pueblo. Nos criamos en ese ambiente con un tipo muy noble. La verdad que es una referencia y en el pueblo, Pujato, es recontra conocido, lo quieren mucho y para mí es lo más grande que hay. Cuando ganamos la Copa, él estaba bien y lo pude charlar con él, le pasó lo que tuvo y ahora está bastante mejor. Pero sí que está orgulloso, él fue el primero que cuando me salió la oportunidad de dirigir, ni siquiera le pregunté porque sabía lo que iba a pensar y me dijo: 'Dale, agarrá'".

La opinión de Lionel Scaloni sobre los rivales en el Mundial de Qatar 2022

Arabia Saudita: "Es difícil porque es el primer partido. Siempre históricamente el primero para cualquier Selección es importante. Nunca fue fácil para Argentina el primer partido, sobre todo el horario en donde jugamos. Un rival complicado, muy alegre, juega muy bien, tiene jugadores de buen pie y es difícil. Es inútil decir que no tiene la historia de otras selecciones, porque es verdad. Pero el primer partido va más allá de eso. Es muy emocional, forma parte de otro tipo de partidos. Si se empieza bien seguramente el partido pueda ir mucho más tranquilo, pero tiene connotaciones difíciles".

México: "Un histórico rival de mundiales, me parece una muy buena Selección con el 'Tata' de entrenador que tiene una idea muy marcada de juego. Que confía mucho históricamente en pasar de ronda. Tienen marcados los cuartos de final para ver si pueden estar y es un Seleccionado que con quien juegue se lo pondrá difícil y tiene jugadores con mucha jerarquía".

Polonia: "Todos dicen de Lewandowski, pero además de él tiene un gran arquero, a (Piotr) Zielinski que es uno de los mejores centrocampistas del mundo, tienen físico. Y es el último partido en el que ojalá estemos bien y no nos tengamos que jugar nada, porque al final si juegan como equipo es un rival que no les va a poner nada fácil a los otros del grupo. Es un grupo parejo, nosotros si hacemos las cosas como las venimos haciendo tenemos chances, pero la dificultad está".