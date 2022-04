La polémica frase de Mariano Closs en Boca vs. Corinthians que se viralizó en las redes

Mariano Closs lanzó una insólita frase en medio del partido de Boca Juniors ante el Corinthians por la Copa Libertadores y rápidamente se viralizó en las redes.

En medio del encuentro entre Boca Juniors y Corinthians por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Mariano Closs lanzó una insólita frase al aire. El relator se refirió a una circunstancia del encuentro, pero utilizó un término inadecuado para hablar de uno de los hombres del "Xeneize" que está envuelto en una polémica. Minutos después, las palabras del periodista se viralizaron e hicieron furor en las redes sociales.

Cuando faltaban sólo tres minutos para el final del duelo y el local dominaba las acciones ganando 2 a 0, Eduardo "Toto" Salvio peleó una pelota con un rival y el conductor de ESPN F12 lo relató de una manera muy particular. Cabe destacar, que el atacante de Boca atropelló a su expareja el pasado 13 de abril en Puerto Madero. Closs hizo referencia a este tema al describir el momento y las especulaciones llenaron las redes: ¿fue a propósito o sin quererlo?

"Atropella Salvio", lanzó el relator de la mencionada señal televisiva cuando el futbolista cruzó a uno de los jugadores del Corinthians. El video de dicho instante no tardó en hacerse viral y el comentario se convirtió en tendencia en Twitter. Con respecto a la situación del "Toto" con Magalí Aravena, el club de La Ribera todavía no dictaminó una sanción al respecto.

Ahora, los dirigidos por Sebastián Battaglia tendrán que cambiar la cara pensando en los tres partidos que le quedan en el grupo de la Libertadores. El próximo miércoles 4 de mayo visitarán a Always Ready en Bolivia, equipo al que vencieron en La Bombonera por 2 a 0, luego jugarán como locales ante el "Timao" el 17 del mencionado mes y 9 días después cerrarán su participación en la zona recibiendo a Deportivo Cali.

Salvio rompió el silencio tras atropellar a su expareja

Eduardo Salvio habló varios días después de atropellar a su expareja en Puerto Madero y describió cómo fue el hecho delictivo. La periodista Luli Fernández dio detalles en el programa Socios del Espectáculo, de la charla que tuvo con el futbolista de Boca Juniors y la dio a conocer en vivo. Cabe destacar, que el futbolista huyó del lugar después de arrastrar a Magalí Aravena por varios metros.

En los mensajes, Salvio expresó: "Mirá Luli, me preguntás cómo me siento y la verdad es que estoy mal con lo que pasó. Yo no busqué el hecho. Sólo quería irme y no tener contacto. Ni vi que se cayó o lesionó agarrada a la manija mientras me marchaba con el auto. Hoy quiero superar este momento, que se aclare y concentrarme en mis hijos y mi trabajo en Boca, y que vivamos en paz cordialmente".

Lo que se le viene a Boca Juniors

En el torneo local le quedan dos partidos para recuperarse y lograr la clasificación a la siguiente fase. El sábado 30 de abril desde las 19 jugará como local ante el recientemente ascendido Barracas Central y por último visitará en Victoria a Tigre. Si el "Xeneize" no termina entre los cuatro primeros de la Zona B quedará eliminado de la Copa de la Liga Profesional.