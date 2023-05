La picante respuesta de Demichelis que sorprendió al Pollo Vignolo en ESPN: "Inferioridad"

Martín Demichelis lanzó una picante respuesta en ESPN F90 que sorprendió en vivo a Sebastián "Pollo" Vignolo. El entrenador habló luego del triunfo de River Plate por 1 a 0 en el Superclásico ante Boca Juniors y dio su parecer con respecto a las declaraciones de uno de los futbolistas del elenco "Xeneize". El DT del puntero del campeonato no se guardó nada en el ciclo televisivo de la señal de Disney en medio de una interesante entrevista.

En pleno programa, "Micho" recordó -otra vez- las palabras de Nicolás Figal en la previa del encuentro del domingo 7 de mayo en el Estadio Monumental. El defensor del conjunto "Azul y Oro" sostuvo días atrás: "Ahora tenemos que hacer un buen partido en el 'Gallinero'" y el "Pollo" le preguntó al entrenador sobre este tema. Si bien lo respondió horas antes en conferencia de prensa, Demichelis contestó nuevamente y la reacción del conductor llamó la atención.

"Dije en la conferencia que para muchos, y sobre todo para el hincha de River, lo que dijo Figal había sido una chicana, como lo definieron. Para mí, yo que tengo que analizar las cosas objetivamente, habló con respeto. Eso para mí demuestra que nos están teniendo muchísimo respeto. Habló con respeto y no quiero pecar de soberbio, pero con un grado de inferioridad o de inseguridad de decir 'no podemos ir a ganar a la cancha de River'", lanzó el entrenador del "Millonario" sobre dicha situación.

El "Pollo" Vignolo reaccionó, le consultó si tomó esta declaración de Nicolás Figal de manera positiva para transmitir aún más confianza para sus futbolistas y el estratega aseveró: "Le transmití que nosotros estábamos fuertes y que no nos puede desviar lo que vivimos en Brasil. Tenía dos caminos por seguir después de lo que pasó: hablar de nuestros últimos 20 minutos que fueron malos, cometimos muchos errores con inferioridad numérica o hacer mucho hincapié en los 70 buenos minutos que hicimos contra un gran equipo. Y ahí hice mucho hincapié en lo que veníamos haciendo también en la Liga".

La opinión de Martín Demichelis sobre el penal de la polémica en el final del Superclásico

Martín Demichelis también opinó sobre una de las jugadas que sin dudas cambió el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors. La infracción de Agustín Sández contra Pablo Solari trajo mucha polémica, pero el DT dejó en claro lo que piensa al respecto: "Sí, me pareció. Perdón. Es mi apreciación y no entro en la balanza de si fue poco penal, penal cobrable o no cobrable. No hay un medio embarazo, es o no lo es. Y de hecho creo que la reacción corporal de quien comete el penal y de los dos o tres jugadores que estaban al lado que no terminan ni protestando vieron el contacto en la pantorrilla de Pablo".