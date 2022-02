La leona Agustina Albertario explotó contra TyC Sports por la nota machista y el niguneo que sufrió al aire

En TyC Sports entrevistaron a Agustina Albertario -jugadora de la Selección Argentina de hockey- con el fin de preguntarle sobre su pareja, Lucas Alario, y la deportista explotó en Twitter por cómo la trataron.

Ni bien se conoció la noticia de que Valentín Castellanos no jugará en River en TyC Sports entrevistaron a la jugadora de la Selección Argentina de Hockey sobre césped Agustina Albertario, quien es la actual pareja de Lucas Alario. Sin embargo, en vez de preguntarle por su laureada carrera, los periodistas de la mesa la bombardiaron a consultas sobre la actualidad del delantero y su posibilidad de regresar al "Millonario". Tanta fue la insistencia y el destrato por parte de los panelistas, que la deportista hizo un fuerte descargo en su cuenta de Twitter.

Durante lo que duró la mencionada nota, los integrantes de la mesa, todos hombres, no se cansaron de presionar a Albertario para que responda sobre cuáles son los planes del atacante. A pesar de que en reiteradas veces les dijo que se lo tenían que preguntar a él, insistieron constantemente. El "Pipa", por su parte, sigue con normalidad en el Bayer Leverkusen y con la cabeza puesta en su club y en la posibilidad de ser parte de la nómina para jugar el Mundial de Qatar 2022.

"¿Qué posibilidades hay de que Lucas venga a jugar a River? Viendo las serias chances que tiene de ir a la Copa del Mundo con el seleccionado argentino. Está movilizado y conmovido el mundo River porque le quedan cinco días para conseguir un refuerzo y por qué no soñar con Lucas", señaló el conductor del programa. A lo que la Leona respondió: "Eso se lo tenés que preguntar a él. No tengo idea la verdad". Y agregó: "Es una decisión que tiene que tomar él. Creo que no es muy fácil que suceda. Lo tiene que responder él"

"¿Extraña Argentina? ¿Le gustaría como opción de vida y para estar cerca tuyo?", reincidieron. Y la deportista contestó: "Creo que cualquier persona que se va a vivir afuera extraña el país. Uno quiere estar cerca de sus amigos, su familia. Lo nuestro está charlado, obviamente nos extrañamos un montón, lo banco en lo que él decida. No sé que responderte la verdad".

Por último, ante una nueva insistencia, Albertario lanzó: "Cuesta mucho para un jugador profesional irse a jugar a Europa. Yo no sé si volvería. Lo que él decida lo voy a apoyar". "Tuvimos esa charla porque lo hablamos como deportistas. él está haciendo todo para estar en el seleccionado. Pero te digo la verdad es una decisión muy difícil, yo tampoco sé que haría", concluyó la Leona.

El tweet de Agustina Albertario

Minutos después de la entrevista, la jugadora publicó un tweet en el que expuso su malestar por cómo la trataron durante la entrevista y en la que además, no la valoraron como lo que es. "4 llamadas perdidas y un mensaje preguntándome algo de mi carrera... pero cuando me sacan al aire me preguntan cosas de FÚTBOL y de mi novio. 'La pareja de ALARIO'. Gracias TyC por la NOTA, después les paso el cel de Luqui así le preguntan de su CARRERA A ÉL", escribió furiosa.