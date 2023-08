La insólita comparación personal del Pollo Vignolo con el Racing vs. Boca: "Me quedé afuera"

El Pollo Vignolo comparó una experiencia personal privada con el Racing vs. Boca que se viene por la Copa Libertadores 2023. "Me quedé afuera", reconoció en ESPN F90.

Sebastián "Pollo" Vignolo comparó una situación personal que vivió con la revancha que se viene entre Racing y Boca, por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023. Después del 0-0 de la ida en la Bombonera, ahora definirán al semifinalista del torneo continental en el Cilindro de Avellaneda y el conductor de ESPN F90 opinó al respecto.

El relator de 48 años abrió el programa de televisión del martes 29 de agosto de 2023 con su habitual editorial, en esta oportunidad vinculada con la serie entre los equipos de Fernando Gago y Jorge Almirón. De manera sorpresiva, el cordobés trazó un paralelismo entre los planes de los entrenadores con el truco. Y hasta reveló que no sabe de qué se trata el tradicional juego de cartas argentino.

El Pollo Vignolo admitió que no sabe jugar al truco y lo comparó con el Racing vs. Boca

El líder de ESPN F90 arrancó el programa con una comparación realmente llamativa: "Nunca supe jugar a las cartas. ¿Saben a cuál sabía jugar? Al de los autitos... Pero no a los naipes. Nunca entendí. Y me he quedado afuera de reuniones, de situaciones, de compartir... Porque digo: ´¿Cómo hacen estos tipos?´". "Sí, no sé jugar al truco", se sinceró.

"Me lo explicaron mil veces. Un poco que no le presté atención, un poco que... ¡No entiendo! Sí jugué el desconfío, a la casita robada... Pero al truco no", profundizó el periodista deportivo. Al mismo tiempo, aseguró que "aquellos que saben jugar te dicen que es muy importante saber mentir, que es clave. Y que el truco no es tanto azar". "Tenés que recibir buenas cartas, pero después es importante saber utilizarlas y en qué momento jugarlas", amplió el cordobés.

Vignolo comparó la previa del Racing vs. Boca con el juego de truco.

"Saber mentir es una de las estrategias... Están jugando Almirón y Gago, están tratando de saber mentir, están jugando a las cartas, ¿no se dieron cuenta?", insistió el "Pollo" Vignolo. También remarcó que le gustan los dos y añadió: "Almirón sabe que tiene entre sus cartas a una que está media rota (Valentín Barco) y Gago también (Roger Martínez)".

"Si yo fuera entrenador, haría lo mismo. ¿Para qué le voy a dar las ventajas al rival? Te haría la vida imposible", reconoció el relator. Y sentenció: "No tengo por qué darte el equipo antes, decirte cómo voy a jugar un día antes... Tenés que generarle un conflicto más al rival. Ese juego de confundir también es válido. Bienvenidos al juego de cartas, bienvenidos al partido de truco".

Cuándo juegan Racing vs. Boca por la Copa Libertadores 2023

El partido de vuelta por los cuartos de final se jugará el miércoles 30 de agosto desde las 21.30 horas en el Cilindro de Avellaneda. El encuentro se podrá ver en la televisión a través de los canales Fox Sports (cable) y Telefe (aire). En tanto, el streaming online será a través de la plataforma de Star+ y de Pluto TV, además de otras opciones como por ejemplo DGO, Cablevisión Flow y Telecentro Play.