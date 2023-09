La durísima opinión de Ruggeri sobre la Selección que sorprendió a Vignolo: "Déjense de joder"

Oscar Ruggeri dio su picante opinión sobre cuál fue la mejor Selección Argentina campeona del mundo y dejó sin palabras a Sebastián "Pollo" Vignolo en el pase de programa de ESPN F12 a F90.

Oscar Ruggeri rompió el silencio con su opinión sobre cuál fue la mejor Selección Argentina de los tres planteles que se consagraron campeones del mundo. El "Cabezón" dejó sin palabras a Sebastián "Pollo" Vignolo en ESPN con sus dichos en pleno pase de programa de F12 a F90. Claro que, el exjugador de River Plate habló desde su experiencia, ya que consiguió el trofeo más preciado en la Copa Mundial de México 1986 de la mano de Carlos Salvador Bilardo.

Lejos de tomar protagonismo como uno de los ganadores del torneo, el ahora panelista de la señal de Disney destacó lo hecho por sus colegas a lo largo de los años y hasta elogió a la "Albiceleste" de Brasil 2014 que dirigía Alejandro Sabella. Tanto el conductor como sus colegas lo escucharon atentamente y reaccionaron segundos después de que el exzaguero mostró su postura.

"¿Por qué no podemos disfrutar de lo que tenemos? En su momento, la del 78 fue lo mejor porque fue la primera Selección que nos sacó campeones del mundo. Después llegamos nosotros, los sacamos campeones del mundo y fuimos los mejores durante un montón de años", soltó Ruggeri con respecto a los equipos que se consagraron en Argentina 1978 y México 1986. Por otro lado, con respecto al seleccionado por Lionel Scaloni, el "Cabezón" agregó: "Ahora vinieron estos chicos y son los mejores porque salieron campeones. Ahora... ¿Por qué la de Diego o la de Kempes? Déjense de joder, viejo. Disfruten".

Luego de expresar su bronca en pleno pase de F12 a F90, el exjugador continuó con los elogios para el elenco nacional actual y esbozó: "Esta Selección tiene continuidad de un nivel extraordinario que no bajan nunca, no paran. Sinceramente... nosotros... Bilardo las Copa América no las quería jugar, no le importaba, no les daba bola como cuando llegaban las Eliminatorias o el Mundial". Por último, se refirió a lo vivido en el la Copa del Mundo de Brasil 2014, donde los de Sabella cayeron en la final contra Alemania: "Fue un gran equipo que por cosas del fútbol no trajeron la copa, pero hay que recordarlos y reconocerlos".

Un papelón: el Pollo Vignolo pasó vergüenza en ESPN imitando una jugada de Messi

Sebastián Vignolo protagonizó un momento por demás vergonzoso al aire de ESPN F90, en el que imitó una jugada de Lionel Messi en el partido de la Selección Argentina ante Ecuador. El duelo correspondiente a la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 terminó 1 a 0 en favor de la "Albiceleste" y la "Pulga" frotó la lámpara con un golazo de tiro libre. El "Pollo" lo aprovechó en su programa y trató de copiar al astro rosarino.

El famoso periodista nunca estuvo cerca de lograr algo similar a lo que hizo el mejor del mundo. Para colmo, el animador recibió una sutil cargada desde las redes del ciclo cuando compartieron el video del instante en el que ejecutó su remate. "¡Messi hay uno solo!", escribieron en Twitter y dieron detalles de cómo fue la acción de Vignolo en pleno estudio de la señal de Disney.