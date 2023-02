Kun Agüero cargó a Kylian Mbappé en ESPN: "Le tiró la cola"

El Kun Agüero fulminó a Kylian Mbappé en vivo en ESPN Star+, donde dijo que "le tiró la cola". El video del momento en el que ex Selección Argentina se mofó del crack de Francia.

Sergio "Kun" Agüero se burló de Kylian Mbappé en vivo en Star+, la plataforma de streaming de ESPN. El exjugador de la Selección Argentina se mofó del crack de PSG por su lesión, que le impidió ser titular en la ida de los octavos de final de la Champions League frente a Bayern Münich de Alemania. Para colmo, su equipo perdió como local por 1-0 y ahora deberá remontar la serie en el Estadio Allianz Arena.

El ex Independiente fue contratado por la empresa perteneciente a Disney para reaccionar en vivo a algunos de los partidos de la Liga de Campeones de Europa. En esta oportunidad, lo hizo junto a su excompañero Ezequiel "Pocho" Lavezzi, aunque antes del arranque del encuentro dejó una perlita que se volvió viral rápidamente a través de las redes sociales.

La picante cargada del Kun Agüero a Mbappé: "¿Qué le pasó?"

Como el ex Mónaco no estaba al ciento por ciento físicamente para este compromiso, apenas pudo jugar los últimos 30 minutos. Por ello, cuando el exdelantero de Manchester City observó la formación inicial del equipo dirigido por Christophe Galtier y vio que no estaba "Kiki", le llamó la atención y quiso saber al aire: "Mbappé no juega, ¿qué le pasó? ¿Descanso?".

Cuando desde la producción le confirmaron por el auricular que el campeón del mundo en Rusia 2018 estaba lastimado, el ex Atlético de Madrid insistió: "Ah, está lesionado. ¿Le tiró? Le tiró la cola dicen, jaja". Por su parte, Lavezzi prefirió no sumarse a la burla y apenas se rio para ser cómplice de su amigo.

Agüero y Mbappé se llevan muy bien.

Cuándo es la vuelta Bayern Münich vs. PSG por la Champions League

Tras el 1-0 de los teutones en la ida en el Estadio del Parque de los Príncipes de París, la revancha será el miércoles 8 de marzo de 2023 a las 17 horas de Argentina en el Allianz Arena de Münich. La transmisión en vivo de la televisión será del canal de cable Fox Sports, mientras que el streaming online correrá por la cuenta de Star+, la plataforma exclusiva paga de ESPN.

Para avanzar a los cuartos de final, ya sin la regla del "gol de visitante", el conjunto de Lionel Messi tendrá que ganar sí o sí. Si lo hace por un gol de diferencia, habrá un alargue de 30 minutos y, en caso de continuar la igualdad, irán a los penales. Si lo hace por dos tantos o más de ventaja, se clasificará.