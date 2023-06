Ira en la TV española: filtraron por qué Julián Álvarez no fue al Real Madrid

Julián Álvarez quedó en el centro de la escena en la televisión española porque se le escapó a Real Madrid cuando el delantero era muy pequeño. El video viral de El Chiringuito sobre el ex-River.

Julián Álvarez estuvo en el centro de la escena en la televisión española por aquella prueba fallida en Real Madrid cuando era un niño. Además, el ex-River es uno de los preferidos del club presidido por Florentino Pérez para reemplazar a Karim Benzema, quien se marcha después de 14 temporadas y 25 títulos en "La Casa Blanca".

El delantero de 23 años fue uno de los tantos temas durante el programa de El Chiringuito de Jugones (Mega) del domingo 4 de junio de 2023. Mientras debatían acerca de los últimos mercados de pases del "Merengue", el conductor Josep Pedrerol se hartó y pidió explicaciones acerca del frustrado fichaje de "La Araña" por parte del equipo que más Ligas nacionales y más Champions League ganó en la historia.

Furia en la TV española por la frustrada llegada de Julián Álvarez a Real Madrid: "Que alguien me lo explique"

Alfredo Duro, uno de los tantos periodistas de El Chiringuito que son hinchas del Madrid, defendió las gestiones del club de la capital española en cuanto a los jóvenes. De hecho, recordó que contrató "al mejor, que es Vinicius, y a Rodrygo". Sin embargo, Pedrerol no coincidió con él e irrumpió con todo: "Mira que pudo fichar a Julián Álvarez por 18 millones (de euros) y no lo fichó". "Y el Madrid dijo ´tengo a Vinicius y a Rodrygo, no lo quiero´", le contestó su colega. "¿Ah no lo quiere? ¡Pues mira ahora, mira ahora!", se enojó el conductor.

"Ah mira si no lo quiere, si no hubiera sido bueno para la plantilla tener a Álvarez ahora", insistió Josep. "Pero en ese momento el Madrid no lo quería, no digo que hubiera sido una buena o una mala decisión", reaccionó Duro. "¡Pero eran 18 kilos también!", le contestó Pedrerol para dar a entender que a comienzos de 2022 el cordobés le hubiera salido "barato" al club. En la actualidad, Manchester City no lo dejaría marcharse por menos de 80 millones de euros, pese a que es suplente de Erling Haaland en la consideración de Pep Guardiola.

Julián Álvarez, de niño cuando estuvo a prueba en Real Madrid.

"¡Eran 200 por (Kylian) Mbappé y 18 por Álvarez! ¡Y ya estaba! ¡A mí que me lo expliquen lo de Julián, eh, que me lo expliquen! Que me expliquen por qué, por 18 kilos, no ficharon a Julián Álvarez", estalló el presentador. "¡Que yo soy de River Plate, que a mí también me gustaba! Antes de que llegara al City hemos hablando de Julián y de Enzo Fernández. Hemos hablado antes de que llegaran a Europa", recordó Alfredo. "Me están diciendo que Joselu iba a venir como suplente de Benzema... ¿Y no traes a Julián por 18 kilos?", se indignó Pedrerol para cerrar el momento.

Por qué Julián Álvarez no quedó en Real Madrid

Cuando el cordobés campeón del mundo tenía apenas 11 años fue a probarse al "Merengue" y allí quedaron deslumbrados con sus grandes cualidades. Su primer entrenador allí, Rivardo Varas, detalló que “participó de algunos campeonatos, incluso fue goleador. Pero como era menor, el Madrid no podía fichar chicos de esa edad”. Incluso, sentenció que "la única alternativa era mudar a toda su familia a España, algo que finalmente no sucedió".